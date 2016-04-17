"شعب الجزائر".. جديد الفنان لطفي بوشناق

أطلق الفنان التونسي لطفي بوشناق أغنية جزائرية منفردة بمناسبة إحياء يوم العلم في الجزائر المصادف لـ16 أبريل.

ويتعاون بوشناق في هذا العمل الجديد مع التونسي محسن الماطري الذي قام بالتوزيع الموسيقي لكلمات قصيدة العلامة الجزائري عبدالحميد بن باديس، وألحان الموسيقار الجزائري نوبلي فاضيل.

ويأمل بوشناق في أن يُدرج عمله الجديد في شارة الفيلم الجزائري "عبدالحميد بن باديس" الذي سيُخرجه السوري باسل الخطيب.

وقال الملحن التونسي محسن الماطري في مقابلة مع "العربية.نت" إن "هذا العمل يعتبر من أضخم الأعمال العربية الوطنية، فلا توجد أغنية تتغنى بالأوطان مثلما تصدح بها قصيدة الجزائري عبدالحميد بن باديس".

ويؤكد الماطري في حديثه أن "الأغنية أخذت حيزاً زمنياً في التنفيذ الموسيقي الذي أخرج هذا الإبداع التونسي-الجزائري".

وسبق لبوشناق أن تعاون مع الملحن الجزائري نوبلي فاضل في أغنية "سراييفو" التي لحّنها الموسيقار محسن الماطري.

وإضافة إلى أغنية "شعب الجزائر"، كشف الماطري عن توزيعه لأغانٍ عديدة من ألحان الجزائري نوبلي فاضل، من بينها للفنانة التونسية صوفيا صادق التي غنّت كلمات قصيدة وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي "لأنك مثلي تحب الجزائر"، وثلاث أغانٍ للبناني الشاب وليد فرح، وأغنية لكارول عون.

وكشف شقيق الملحن الجزائري نوبلي فاضل في اتصال مع "العربية.نت" عن مشروع غنائي جديد من ألحان شقيقه الذي يعاني من المرض، وستؤدي الأغنية فنانة فلسطينية يتم التحفظ على اسمها لغاية انتهاء تسجيل العمل.

ويعاني الملحن الجزائري نوبلي فاضل من "الزهايمر"، ويرجع أفراد عائلته سبب مرضه الرئيسي إلى الضغوط النفسية الرهيبة التي تعرض لها شقيقهم خاصة من طرف مسؤولين كبار في الدولة.

يذكر أن مجموعة كبيرة من الفنانين العرب نظموا سهرة احتفالية خاصة، في وقت سابق، تكريماً للملحن الجزائري نوبلي فاضل في مدينة قسنطينة الجزائرية، ومن بين الفنانين فلة الجزائرية، والتونسية صوفيا صادق، والسورية سارة فرح والفنان المصري محمد الحلو، والمصرية أنوشكا وغيرهم.