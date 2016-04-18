كلوني ينتقد البذخ في الحملات الانتخابية

انتقد الممثل الأميركي جورج كلوني، المبالغ الكبيرة المنفقة في الانتخابات الأميركية، مشيدا بما قاله المرشح بيرني ساندرز في هذا السياق، علما أنه ينافس هيلاري كلينتون المرشحة التي يدعمها كلوني.

وقال كلوني عن هيلاري كلينتون "أنا من المعجبين بها"، وذلك في برنامج سياسي على شبكة "إن بي سي".

وأضاف "لكن أريد أن أقول ما يلي، أنا أحب بيرني ساندرز وأعتقد أن ما قاله في هذه الحملة الانتخابية مهم جدا لمن هم ديمقراطيون".

وردا على سؤال حول المبالغ الكبيرة المجموعة من المتبرعين الاثرياء، على غرار ما جرى في حفل عشاء أقامه كلوني الجمعة في سان فرانسيسكو لدعم حملة كلينتون، قال الممثل إن جمع هذا القدر من المبالغ "غير لائق".

لكنه عاد وشدد على أن الطريقة الافضل لوضع حد لهذه الظاهرة تقضي بتغيير القوانين المتعلقة بالانفاق الانتخابي، وأن تحقيق ذلك يتطلب أن تنتقل الأكثرية في مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين، ومن هنا ضرورة جمع الأموال لكل المرشحين الديمقراطيين.

وأشاد بيرني ساندرز من جهته "بصدق" الممثل الأميركي في تصريحات لقناة "سي أن أن".

وانتقد كلوني بشكل حاد حملة دونالد ترامب القائمة "على الخوف" والافكار المناقضة للقيم الأميركية في تاريخ الديمقراطية في الولايات المتحدة.