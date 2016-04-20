افتتاح مهرجان الطبول الدولي في القاهرة بمشاركة 20 دولة

افتتحت فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في مسرح بئر يوسف في قلعة صلاح الدين في القاهرة، مساء الثلاثاء، بحضور أكثر من 5 آلاف متفرج.

وتشارك في فعاليات المهرجان الذي يستمر 9 أيام فرق من 20 دولة على عشرة مسارح في ثلاث مدن مصرية هي القاهرة وبورسعيد والقناطر الخيرية، إلى جانب عرض يجمع الفرق كلها في شارع المعز في القاهرة الفاطمية الذي يعتبر من أغنى الشوارع في العالم بالآثار التي يتجاوز عمر بعضها ألف عام.

وكرم وزير الثقافة المصري حلمي النمنم في بداية حفل الافتتاح عدداً من المعنيين بالتراث الشعبي من مصر ودول عربية أخرى.

وتخلل المهرجان الذي تحمل دورته شعار "حوار الطبول من أجل السلام" تكريم عدد من الشخصيات المصرية والعربية والأجنبية التي عملت على تطوير تراث بلادها ووثقت العلاقات الثقافية بين الدول، ومن بينهم رئيس الفرقة الهندية المشاركة في المهرجان باعتبار الهند ضيفة الشرف في هذه الدورة.

كما كرم النمنم ورئيس المهرجان انتصار عبدالفتاح الباحث سمير بشاي ومحمد غنيم رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية الأسبق في وزارة الثقافة، والموسيقي الراحل علي إسماعيل، والفنان السنغالي يوسو ندور.