"غوغل" يحيي الذكرى الـ87 لميلاد "شيخ النحاتين"

يحتفل محرك البحث "غوغل"، اليوم الأربعاء، بالذكرى السابعة والثمانين لميلاد النحات العراقي الشهير محمد غني حكمت، الذي يُلقّب بـ"شيخ النحاتين"، والذي توفي قبل خمس سنوات عن عمر 82 سنة.

ومحمد غني حكمت نحات عراقي ولد في الكاظمية بالعاصمة العراقية بغداد في 20 أبريل 1929، وتوفي في العاصمة الأردنية عمان يوم 12 سبتمبر 2011.

وكان محمد غني حكمت درس النحت على يد الأستاذ جواد سليم في معهد الفنون الجميلة في العراق، وتخرج منه عام 1953، ثم بعث إلى روما وحصل على دبلوم النحت من أكاديمية الفنون الجميلة هناك عام 1955، وفي العام 1957 حصل على دبلوم الميداليات من مدرسة الزكا في روما.

وبعد ذلك توجه محمد غني حكمت إلى فلورنسا، وحصل فيها على شهادة الاختصاص في صب البرونز عام 1961.

وتظهر في تجربة النحات محمد غني حكمت سمات أسلوبية ناتجة عن تأثره بالنحت السومري والأختام الأسطوانية السومرية بما تتركه من تعاقب الأشكال المستطيلة المستدقة في الطين الذي تطبع فيه، وهو أمر ظاهر في العديد من أشكاله.

وكان محمد غني حكمت قد عبر عن نفسه في مقدمة كتابه الذي صدر في العام 1994 قائلاً "من المحتمل أن أكون نسخة أخرى لروح نحات سومري، أو بابلي أو آشوري أو عباسي كان يحب بلده".

ويُظهر رسم "غوغل" اليوم "نصب إنقاذ العراق"، وهو أحد الأعمال البارزة للنحات محمد غني حكمت والموجود في ساحة الفارس العربي ‏بمنطقة المنصور في بغداد.

ويمثل نصب "إنقاذ العراق" الذي يمثل الختم السومري الأسطواني المائل يستند إلى سواعد عراقية ‏بارتفاع ستة أمتار، صمود العراقيين في مواجهة كل التحديات لما يمتلكه من حضارة ومجد ‏وتاريخ منذ أقدم العصور، مبيناً أن ارتفاع النصب مع القاعدة يبلغ 10 أمتار.

يُشار إلى أن رسومات الشعار أو ما يعرف بـ Doodles تعد بمثابة تغييرات وزخارف يتم إدخالها على شعار "غوغل" احتفاء بشخصيات مختلفة أو أحداث متنوعة أو مناسبات خاصة مثل الأعياد والذكرى السنوية وحياة مشاهير الفنانين والعلماء.