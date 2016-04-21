إنفلونزا على الأرجح تقتل "برينس" مغني البوب الأميركي

توفي نجم البوب العالمي الأميركي برينس روجر نيلسون، مساء اليوم الخميس في منزله بولاية "مينيسوتا" الأميركية، وعثرا عليه داخل مصعد المنزل وقد فارق الحياة، على حد ما نقلت الوكلات عن متحدث باسم الشرطة. وكان برينس دخل إلى المستشفى منذ 6 أيام بسبب تعرضه لإنفلونزا حادة، كانت هي الأرجح سبب وفاته بعمر 57 سنة، علما أنه مصاب بالصرع منذ ولادته، وفقا لما كشفه هو نفسه في 2009 أثناء مقابلة تلزيونية، تعرض "العربية.نت" القسم المتعلق فيها بما قاله عن اعتلاله بالمرض.

وكان "برينس" خرج من المستشفى الذي نقلوه إليه في ولاية "ايلينوي" الأميركية "لإصابته بإنفلونزا بعد هبوط طائرته اضطراريا" وفق ما ذكر يوم الجمعة الماضي متحدث باسمه لموقع TMZ الإلكتروني المختص بأخبار المشاهير.

وشرح المتحدث وقتها أن المغني قدم حفلا في مدينة" أتلانتا" الخميس الماضي، برغم اعتلال صحته بسبب الإنفلونزا "وأن حالته ساءت بعد الحفل وركوبه طائرة، هبطت اضطراريا في مدينة "مولين" بايلينوي، حيث خضع للعلاج في مستشفى محلي ثم غادره وركب الطائرة وعاد إلى منزله" إلا أن Prince Roger Nelson ألغى حفلين الأسبوع الماضي في "أتلانتا" لاعتلاله بالإنفلونزا.

والمغني هو كاتب أغان وعازف متعدد الآلات، وممثل أميركي، ولد في منتصف 1958 بمدينة Minneapolis في ولاية مينيسوتا، واشتهر في الثمانينات والتسعينات بشكل خاص، وحاز على 7 جوائز دولية، منها "غرامي" وأيضا "غولدن غلوب" إضافة إلى الأوسكار، وباع أكثر من 100 مليون تسجيل له، وهو ما جعله ضمن الأكثر نجاحا.

حزن عليه بأميركا والعالم

خبر وفاة النجم الغنائي، نقلته معظم الوكالات كعاجل، لأنه كان مفاجئا، وأثار حزنا بين نجوم أميركا والعالم وجمهوره، وشكل صدمة كبيرة في الوسط الفني ولرواد مواقع التواصل الإجتماعي، فنعاه عدد كبير من النجوم والأصدقاء والمشاهير، كما وجمهوره المليوني عبر صفحات خاصة في مواقع التواصل التي اكتظت بالخبر.

موقع "الفن" الاخباري العربي، نقل ما عثر عليه في المواقع من نعي واشادة بالمغني الشهير، فقال في ما قرأته "العربية.نت" فيه، ان النجم "روبي وليامز" كتب: "الآن برينس ؟ لا لا لا.. ارقد بسلام أيها العبقري". كما كتبت النجمة كوكو أوستين: "ماذا؟ برينس مات؟ كيف؟" مضيفة في تعليق آخر: "صحيح برينس توفي عن عمر يناهز 57 عاماً بسبب أزمة صحية.. أشعر بالصدمة حالياً.. وكأن مايكل جاكسون يموت مرة أخرى".

أما العارضة كريستن تايكمان فكتبت: "يا له من أمر محزن.. خبر وفاة برينس الرائع مؤسف جداً، ارقد بسلام". ومثلها كتب النجم نيك جوناس: "واحد من أكبر مصادر إلهامي، أيقونة بكل ما للكلمة من معنى.. سنشتاق إليك، يا له خبر محزن جداً جداً، ارقد بسلام برينس".

وكانت ايفيت نول- شور، المتحدثة باسم المغني، أصدرت بيانا الخميس، قالت فيه: "بحزن عميق أؤكد أن الفنان الأسطوري برينس روجر نيلسن، توفي صباح اليوم (بالتوقيت الأميركي) في داره ببيزلي بارك" في ضواحي "مينيابوليس" بالشمال الأميركي، مضيفة.