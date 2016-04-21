بالفيديو... شريهان ترقص في حفل زفاف ابن ضرتها

أشعلت الفنانة المصرية المعتزلة شريهان موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد ظهورها في حفل زفاف نجل ضرتها الفنانة إسعاد يونس، ورقصت على أنغام أغنية الله على جماله للفنان عمرو دياب.

وظهرت شريهان وهي ترقص مع عمر علاء الخواجة نجل زوجها من إسعاد يونس في حفل الزفاف، الذي أقيم الثلاثاء، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وحاز الفيديو إعجاب عدد كبير من الجمهور، حيث كشف عن العلاقة الطيبة بين شريهان وإسعاد يونس رغم أنهما ضرتان .

يذكر أن الفنان عمرو دياب هو الذي أحيا الحفل بمجموعة من أغنياته.

شريهان من مواليد 6 ديسمبر 1964 ولدت في القاهرة، بدأت حياتها الفنية وهي في الرابعة من عمرها وعملت في المسرح والسينما اضطرت للتوقف عن العمل الفني عام 2002 بعد تعرضها للمرض .

قدمت عدة مسرحيات هي "في سك على بناتك" و"علشان خاطر عيونك" أمام الفنان فؤاد المهندس، ومسرحية شارع محمد علي أمام فريد شوقي، كما عملت في السينما بالعديد من الأدوار السينمائية أهمها أفلام الطوق والأسورة المرأة والقانون وفضيحة العمر وعرق البلح وميت فل والحب والرعب وخلي بالك من عقلك وغيرها العديد من الأفلام السينمائية.

وفي الفوازير كانت النجمة الأولى بمصر مع الفنانة نيللي .

والدها هو المحامي الشهير أحمد عبدالفتاح الشلقاني، وشقيقها هو عازف الجيتار عمر خورشيد وتزوجت من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة وأنجبت منه ابنتين هما لولوة وتالية القران.