وفاة المغني الشهير "برينس" عن 57 عاماً

توفي المغني الأميركي الشهير برينس، أحد أهم موسيقيي البوب في جيله، عن سن 57 عاما، على ما أعلنت متحدثة، مؤكدة الخبر الذي نشره موقع "تي ام زي".

وقالت المتحدثة ايفيت نول-شور: "بحزن عميق أؤكد أن الفنان الأسطوري برينس روجر نيلسن، توفي صباح اليوم في داره في بيزلي بارك" بضواحي مينيابوليس شمال الولايات المتحدة.

ويوم الجمعة نقل المغني إلى المستشفى بشكل طارئ لإصابته بانفلونزا على ما أفادت وسائل إعلام.

وشكل "فتى مينيابوليس" أحد أهم موسيقيي الثمانينات والتسعينات عبر أغانٍ مثل "بوربل رين" و"كريم" و"غيرلز اند بويز" و"كيس" التي أثارت حماس العالم للرقص بمزيجها من الغيتار الكهربائي وإيقاعات الفانك.

وتمتع النجم القصير القامة بشخصية أخاذة، وكان في طور إحياء سلسلة حفلات بعد أن أعلن في الشهر الفائت أنه سينشر مذكراته.