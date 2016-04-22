شيرين تفاجئ جمهورها بـ"نيولوك" بعد عدولها عن الاعتزال

فاجأت المطربة المصرية العائدة من الاعتزال، شيرين عبدالوهاب، جمهورها بنيولوك عبر عدة صور لها نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

شيرين كتبت على الصور التي تظهر فيها بتسريحة شعر جديدة مع تغيير لون الشعر وماكياج بسيط تقول "شيرين جديدة"، حيث تستعد للظهور في أول حفلة لها بعد العودة من الاعتزال إلى جانب صابر الرباعي 2 مايو المقبل في أحد فنادق القاهرة، في إطار مهرجان شم النسيم، كما ستشارك في مهرجان موازين الدولي المغربي في 26 مايو المقبل.

وكانت المطربة المصرية، قد عادت للفن بعد اعتزال مؤقت استمر 4 أيام، معلنة ذلك من خلال تسجيل صوتي.

وقالت شيرين إنه احتراماً منها "لمن أحبوها ولجمهورها العاشق، ولزملائها الفنانين الذين أحاطوها بحب وود، تراجعت عن قرارها بالاعتزال، وستعود لفنها وعملها".

وأشارت إلى أنها لم تفعل ذلك من أجل الدعاية والشو الإعلامي كما تردد، لكنها اتخذت قرارها، لأنها كانت ترغب في تخصيص وقت لأسرتها وابنتيها، نافية ما قيل أيضاً عن وجود أسباب أخرى دفعتها للاعتزال.

وأضافت شيرين أنها عادت لعملها، وأنها تحترم جميع الصحافيين في مصر والعالم العربي وتونس والمغرب ولبنان والكويت، ووجهت الشكر للجميع على ما لمسته منهم من عناية واهتمام ورغبة في عودتها للعمل والفن.