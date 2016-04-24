أحلام تشارك في مهرجان فاس للموسيقى الروحية

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عن مشاركتها في فعاليات الدورة 22 لمهرجان فاس للموسيقى الروحية، والتي ستجري فعالياتها ما بين 6 و14 من شهر مايو المقبل بالعاصمة العلمية للمغرب.

ونشرت أحلام صورة لـ"بوستر" الحفل على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معبرة عن فرحتها بحضورها لهذه التظاهرة العالمية.

وقالت أحلام: "أنا فخورة في الوقوف من جديد على مسارح المغرب العظيم الرائعة.. وشكراً للدعوة الكريمة التي وجهت لي من مهرجان فاس.. وكلي شوق للقاء الجمهور الذي يعشق الطرب الجميل.. أحبكم يا أهل المغرب ووحشتوني فاس".

وورد تأكيد مشاركة الفنانة أحلام في صفحة المهرجان على موقع التواصل "فيسبوك"، دون أن يشير إلى ذكر ذلك على موقعه الإلكتروني المتضمن لبرنامج أنشطة التظاهرة والأسماء الفنية التي ستحيي سهراتها، ومنهم الفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنانة christine salem ، والفنانة هندي زهرة، إضافة إلى بعض النجوم الدوليين.

ويمكن الاستنتاج بناءً على ذلك أن خبر مشاركة الفنانة أحلام لم يكن واردا في البداية، وإنما سيدرج في آخر لحظة، لكون الندوة الصحافية، التي عقدت مؤخرا بالدار البيضاء لم تشر فيها إدارة المهرجان إلى مشاركة هذه الفنانة العربية الكبيرة، بقدر ما اكتفت بالإشارة إلى تكريم سيدة الطرب العربي أم كلثوم يوم 13 مايو، وهو التاريخ نفسه الذي ستحيي فيه أحلام سهرتها الفنية بساحة باب المكينة بالمدينة العتيقة "فاس"، كما هو وارد في صفحة "فيسبوك".

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي ستحيي فيها ملكة الطرب بالخليج العربي سهرات بالمغرب، بعدما أحيت السهرة الختامية لفعاليات الدورة السادس لمهرجان "أصوات نسائية"، بمدينة تطوان عام 2014، ومشاركتها في مهرجان موازين سنة 2013.