بيونسيه تصدر ألبومها الجديد المفاجئ "ليمونيد"

عززت بيونسيه مكانتها كملكة للإصدارات المفاجئة يوم السبت بطرحها ألبوم وكليب جديد تماما أطلق عليه اسم "ليمونيد" عبر برنامج "وان أور سبيشيال" الذي يعرض على شبكة "إتش بي أو" بنظام الاشتراكات.

وخلال العرض الذي أشعل وسائل الإعلام الاجتماعي، حيث تحمس المعجبون بلهفة وناقشوا البرنامج ومحتواه، بدأت بيونسيه بالتصدي لشائعات قائمة منذ فترة طويلة عن متاعب في حياتها الزوجية مع مغني الراب جاي زي.

فبعد توجيه اتهامات في كلمات أغنياتها عن تعرضها للخداع، أوضحت بيونسيه في أواخر البومها الجديد أنها قررت التصالح معه والاستمرار في الزواج.

وفي نهاية البرنامج طرحت بيونسيه (34 عاما) البوم "ليمونيد" على موقع خدمة تيدال. وأصبح الفيلم متاحا الآن عبر موقع خدمة تيدال.

وكان آخر البوم لبيونسيه في عام 2013 والذي اعتبر أيضا إصدار مفاجأة. وأطلقت بيونسيه جولتها الجديدة الأسبوع الماضي في ميامي.