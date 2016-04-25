أجراس بلدية مينيابوليس تعزف أنغام الراحل برينس

دقت أجراس بلدية مينيابويس مسقط رأس برينس الذي توفي الخميس، عازفة الأحد بعض أشهر أغانيه خلال مراسم تكريم عامة.

وعزف توني هيل رئيس جمعية تنظم مجانا حوالي ستين حفلة موسيقية سنويا على هذه الأجراس، أغنية "كيس" و"1999" و"ناثينغ كومبيرز تو يو" على بيانيو باوكتافين الذي يتحكم بأجراس مقر البلدية في مبنى قديم شيد قبل قرن من الزمن.

وتجمع نحو مئة معجب بينهم شباب وعائلات تحت المطر لمتابعة الحفلة التي استمرت نصف ساعة في المدينة الواقعة غرب البحيرات العظمى.

وأوضح توني هيل أنه واجه صعوبة في الاختيار بين أغاني النجم التي يمكن أن تعزف بهذه الطريقة.

وقد تمرن على عزفها منذ السبت. وقال "أنا على ثقة شبه تامة أن هذه الأنغام لم يسبق لها أن عزفت بهذه الطريقة".