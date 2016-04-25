بابل التاريخية تستضيف مهرجان سينمائي بمشاركة 40 دولة

تشارك أكثر من 40 دولة عربية وعالمية، منها بريطانيا والبرازيل ومصر ولبنان وسوريا والبحرين، بفعاليات النسخة الثالثة للمهرجان السينمائي الدولي الذي تقيمه كلية الفنون الجميلة - جامعة بابل، وتمتد عروضه لمدة 3 أيام، وسط محاولات لأن يصبح هذا الملتقى تقليداً سنوياً.

وصرّح عميد كلية الفنون الجميلة، علي الربيعي، لوسائل إعلام محلية أن "المهرجان الدولي للأفلام الروائية والوثائقية القصيرة بنسخته الثالثة الذي انطلق تحت شعار عيونكم السينمائية تفيض محبة تشترك فيه أكثر من 40 دولة سيستمر ثلاثة أيام"، مبيناً أن "الأفلام المشاركة بلغت 103 أفلام كلها خضعت للجنة الفحص والتقويم، ومن ثم رشحت اللجنة منها 40 فيلماً ليتنافس على الجوائز، وأفلام الهواة والمحترفين المرشحة ستعرض في المهرجان صباحاً ومساء، وهناك جوائز للهواة وللمحترفين".

إلى ذلك، قال الفنان عباس التاجر، عضو الهيئة التنسيقية للمهرجان، إن "المهرجان يعد تظاهرة فنية وثقافية أردنا من خلالها أن نبث رسالة إلى العالم أجمع بأن العراق ما يزال بخير ينبض بالفنانين، وأن القيم الجمالية والوعي الجمالي لم يجف في أرض الرافدين".

وتابع التاجر أن "المهرجان جاء لتبادل الآراء ومزج الثقافات العالمية والعربية من خلال طرحهم الأفلام السينمائية والتقنيات التي أنتجت تلك الأفلام"، لافتاً إلى "وجود طاقات شبابية قدمت أفلاماً لا يستهان بها من خلال مشاهداتنا لهذه العروض".

وكان مدير قسم الإعلام والعلاقات العامة في الجامعة، عامر صباح المرزوك، قد أوضح أن شروط المشاركة في المهرجان تتضمن أن تكون الأفلام المشاركة من إنتاج عام 2015-2016 وألا تزيد مدّة الفيلم عن 30 دقيقة وغير معروضة مسبقاً على شاشات التلفزيون أو اليوتيوب أو مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يتم ترجمة الأفلام الأجنبية منها إلى اللغة العربية.