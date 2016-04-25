زهرة عرفات: أتنقل بين "طريق المعلمات" و"باب الريح"

تتابع النجمة البحرينية زهرة عرفات بكثير من الاهتمام انطلاق عرض المسلسل الخليجي الجديد "طريق المعلمات" الذي بدأت عروضه من خلال قناة "ام بي سي" .

في الحين الذي تواصل به تصوير عملها الجديد "باب الريح" في عدد من مدن وقرى مملكة البحرين الشقيقة .

وفي تصريح خاص لـ"العربية نت"، قالت الفنانة زهرة عرفات :"أستطيع القول إن مسلسل (طريق المعلمات) يمثل نقطة تحول محورية في مسيرة الإنتاج الدرامي الخليجي. وذلك لأهمية القضية المطروحة والتصاقها بشريحة كبيرة. بالذات شريحة المعلمات في المملكة العربية السعودية واللواتي يتم تعيينهن في مدارس بعيدة بعض الشيء عن مقار سكنهن مما يعرضهن لكثير من الحوادث المرورية. والمسلسل يستند على عدد من الأحداث الموثقة. التي كتبتها بشاير محمد وقام بإخراجها الفنان سائد الهواري .

وتابعت: "يعتبر المسلسل أحد طلائع الأعمال الدرامية الخليجية التي صورت في منطقة الأحساء بالمملكة العربية السعودية، وهو ما يمثل اكتشاف وإضافة لرصيد الدراما السعودية والخليجية. نظرا لأهمية المواقع التي صور بها العمل والفرصة الحقيقية للتصوير الخارجي وتقديم صور حقيقية عن جمال الطبيعة في تلك الواحة الخضراء".

وحول فريق العمل أضافت الفنانة زهرة عرفات: "في المسلسل حشد بارز من نجوم الدراما الخليجية، بل إن العمل جمع أولا أكبر عدد من الوجوه النسائية، منهم هيفاء حسين وأميرة محمد وشيماء سبت وريم أرحمة وإلهام علي وشمعة محمد.

كما تابعت الفنانة عن عملها الجديد "باب الريح" قائلة: "العمل من سيناريو وحوار الكاتب الإماراتي محمد حسن أحمد، وإخراج الفنان البحريني علي العلي.

يأتي مسلسل "باب الريح" الذي نواصل تصويره بعدد من المواقع في مملكة البحرين وبحضور أكبر عدد من نجوم الدراما في دول المنطقة، منهم النجم القدير سعد الفرج وحمد العماني وابراهيم الحساوي وعلي كاكولي وأميرة محمد وفاطمة عبدالرحيم وحمد اشكناني، وكم آخر من الأجيال التي تجتمع في هذا العمل الذي يناقش موضوع العنف وتداعياته على الآخر. وكل ما أقوله في الوقت الذي تشاهدوني به في "طريق المعلمات" القاسي بعض الشيء، تجدوني في "باب الريح" الذي يفتح أبواب الاحتمالات والدهشة".