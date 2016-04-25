قصة حب روهان وموسكان يمحوها حادث سير في "أنت قدري"

الشجارات والسجالات الخفيفة بين العشّاق تبث الحياة في علاقتهما، وتجدد قصة حبّهما الكبيرة وتعطي حيوية ورومانسية لزواجهما، لكن هل تستمر هذه المشاعر كما هي إذا ما تعرض الطرفان لحادثة يفقدان على إثرها ذاكرتهما؟ هذا هو الإطار العام للدراما الهندية المدبلجة الجديدة "قدري أنت" الذي تعرضه "MBC Bollywood".

يطرح العمل الدرامي حكاية الزوجين "روهان" و"موسكان" اللذين مضى على ارتباطهما 5 سنوات، ويعيشان حياة سعيدة ملؤها الحب، رغم الخلافات البسيطة والشجارات الطفيفة والسجالات الخفيفة بينهما. ورغم التدخلات السلبية لـ "تارا" (والدة موسكان) في علاقتهما وتعكيرها صفو زواجهما، وإصرارها الدائم على أن "روهان" لا يناسب ابنتها، لا توفر مناسبة دون توجيه الانتقاد إليه، وتذكّر ابنتها بأنها غير راضية عن زواجها، ولا تتوقف عن إقناعها بأن تتخذ قرار الانفصال عن زوجها وإيجاد رجل أفضل ويناسبها أكثر.

في أحد الأيام، يتعرض "روهان" وموسكان إلى حادث سير مأساوي، يفقدان على إثره ذاكرتهما، فيعود كل منهما ليعيش مع أسرته الأولى قبل الزواج، فيما يتابع صديق موسكان الطبيب حالتهما، ويشرف على رحلة علاجهما.

وبعد مرور نحو عام على الحادثة، تعطي الحياة لـ"روهان" و"موسكان" فرصة ثانية للقاء وفتح صفحة جديدة، إذ يستعيد "روهان" ذاكرته ويحاول العمل على استرجاع حبيبته، والعمل على إنعاش ذاكرتها وإقناعها بأنها حب حياته.. فهل تتغلب قصة الحب على النسيان؟

وتُعرض الدراما الهندية "أنت قدري" على MBC Bollywood، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 05:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 08:00 مساءً بتوقيت السعودية.