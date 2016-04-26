أبوظبي للكتاب ينطلق الأربعاء.. وابن رشد شخصية المعرض

ينطلق غدا الأربعاء معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته السادسة والعشرين بمشاركة 1260 عارضا من 63 دولة، والذي يستضيف أكثر من 600 كاتب و20 رساما من أنحاء العالم. واختير الفيلسوف العربي ابن رشد شخصية المعرض، وتخصص له أنشطة ثقافية ضخمة.

وتنظم المعرض هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، ويستمر في الفترة من 27 أبريل إلى 3 مايو بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتقام أجنحة المعرض على مساحة 31.962 متر مربع بزيادة نسبتها 10 بالمئة عن العام الماضي.

وتحل إيطاليا ضيف شرف دورة هذا العام ببرنامج ثقافي وفني ثري يضم مجموعة كبيرة من المفكرين والأدباء والناشرين والصحافيين، فيما اختير الفيلسوف والعالم العربي ابن رشد شخصية المعرض، ويقام له جناح خاص وبرنامج ثقافي يتضمن ندوات متخصصة بشأن أفكاره ونظرياته.

ومن بين ضيوف المعرض من إيطاليا الكاتب دوناتو كاريسي، والصحافية بياتريس ماسيني، والروائية ميكيلا مورجيا، والرسام أليساندرو سانا.

وتتوزع أنشطة المعرض بين "ركن الإبداع" و"البرنامج الثقافي"، و"البرنامج المهني" و"قسم الرسامين" و"عروض الطبخ"، إضافة إلى "سينما الصندوق الأسود".

ويجري على هامش المعرض تسليم جائزة الشيخ زايد للكتاب بفروعها الستة في أول مايو.

وأطلق المعرض الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أول رئيس لدولة الإمارات في 1981 باسم "معرض الكتاب الإسلامي"، ثم ما لبث أن تحول إلى "معرض أبوظبي الدولي للكتاب" في 1986، واكتسب صفة دورية سنوية منذ 1993، وتم نقله إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتقول هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة إن المعرض استقبل في العام الماضي 265 ألف زائر.