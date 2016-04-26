"المسيرة".. أول فيلم عن أكبر مسيرة سلمية بتاريخ المغرب

في سابقة من نوعها سينمائيا في المغرب، ينزل إلى قاعات السينما المغربية، انطلاقا من غد الأربعاء، شريط سينمائي بعنوان "المسيرة".

ويستعرض الشريط، بلغة الفن السابع، تفاصيل يوميات أكبر "مسيرة سلمية" نفذها المغاربة في العام 1975، من أجل تحرير جزء من أراضي المملكة المغربية من الاستعمار الإسباني.

وأخرج "المسيرة" يوسف بريطل، ويستعرض الفيلم مسارات شخصيات مغربية، قدمت للمشاركة في "حدث وطني" مغربي، وصفه المؤرخون في المملكة المغربية بـ"الاستثنائي".

"المسيرة": مشاركة 350 ألف مغربي ضد الاستعمار الإسباني

ففي الوصلة الترويجية لـ"المسيرة" على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، يشد الانتباه صوت العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، في "خطابه التاريخي"، الذي دعا في 1975 كل المغاربة إلى التطوع للمشاركة في "المسيرة الخضراء".

ففي نوفمبر 1975، شارك 350 ألف من المغاربة، في أكبر "مسيرة سلمية" في التاريخ البشري للقرن 20، دفاعا عن "الوحدة الترابية المغربية" في مواجهة استمرار الاستعمار الإسباني.

وتصوير مشاهد "المسيرة" جرى في مدن الدار البيضاء والرباط وسلا والعيون، مع مشاركة نجوم من الصف الأول في الفن السابع المغربي، وأكثر من 1200 مساعد ممثل، و100 سيارة قديمة.