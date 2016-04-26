في يوم الملكية الفكرية.. OSN مستمرة في حربها ضد القرصنة

بالتزامن مع "اليوم العالمي للملكية الفكرية" في 26 أبريل 2016، وبعد تحقيقها العديد من النجاحات، تصعد OSN شبكة التلفزيون المدفوع الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حملتها لمكافحة القرصنة التلفزيونية عبر وضع خطط مكثفة للحد من التوزيع غير القانوني لخدمات أجهزة استقبال Dish TV وخدمات البث التلفزيوني باستخدام بروتوكول الإنترنت. وتضطلع الشبكة بدور رائد في مكافحة القرصنة التلفزيونية عبر قيادة مساعي "ائتلاف مكافحة القرصنة للقنوات التلفزيونية" بالتعاون مع العديد من مزودي خدمات الأقمار الصناعية.

بهذه المناسبة قال فرانسيس غوري، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية: "نحتفل بالحدث هذا العام تحت شعار "الإبداع الرقمي: تجدد الثقافة" لتسليط الضوء على أفضل الإبداعات الرقمية في العالم. وعلينا في الوقت ذاته التفكير في السبل المثلى لتحقيق التوازن المطلوب بين تقدير دور المبدعين والمبتكرين في النمو الثقافي والتقني الذي يشهده العالم من جهة بفضل التطور الرقمي، بالإضافة إلى توفير الفوائد الاجتماعية التي تثمر عنها هذه الأعمال على نطاق أوسع".

بدوره قال ديفيد بوتوراك، الرئيس التنفيذي لشبكة OSN: "يهدف (اليوم العالمي للملكية الفكرية) إلى التأكيد على أهمية مراعاة الحقوق الفكرية ووجوب حمايتها لضمان المحافظة على نمو القطاعين الإبداعي والترفيهي. لطالما تبوأنا مكانة رائدة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، من خلال جهودنا الحثيثة للحد من القرصنة التلفزيونية عبر حملة "لا يصح إلا الصحيح".

يذكر أن OSN ساهمت في تنفيذ مداهمات لمكافحة القرصنة التلفزيونية بالتعاون مع السلطات المختصة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وقطر وعمان، إضافة إلى مصر والأردن، وقد أثمـر ذلك عن الحد بشكل كبير من التـوزيع غير القانوني للخدمات التلفزيونية المقرصنة.

وتم في هذا السياق تغريم العديد من مزودي الخدمات غير القانونيين وإغلاق متاجرهم ومصادرة معداتهم. كما تمت إزالة 86,487 مقطع فيديو غير قانوني من موقعي "يوتيوب" و"ديلي موشن"، و2,272 إعلاناً لأجهزة استقبال غير شرعية من الأسواق الإلكترونية. علاوة على ذلك، تم رصد 829 حالة انتهاك لحقوق ملكية القنوات الفضائية المجانية، وتقديم تقارير عنها إلى مشغلي / مزودي خدمات الأقمار الصناعية.

وفي إطار سعيها لتصعيد حملة مكافحة التوزيع غير القانوني لخدمات أجهزة استقبال Dish TV، حققت OSN كذلك انتصاراً كبيراً في معركتها للحد من خدمات البث التلفزيوني غير القانونية باستخدام بروتوكول الإنترنت، حيث كسبت دعوى قضائية ضد مـوزع غير قانوني لهذه الخدمات في دبي. وكانت هذه المرة الأولى التي تقضي فيها إحدى محاكم المنطقة بإدانة حالة تـوزيع غير مرخص أو قانوني لخدمات البث التلفزيوني غير القانونية باستخدام بروتوكول الإنترنت في دولة الإمارات.

كما حققت OSN إنجازات كبيرة لجهة المداهمات التي تم تنفيذها لمكافحة القرصنة التلفزيونية في مصر، حيث ساهمت بتنفيذ العديد من المداهمات الناجحة ضد مزودي خدمات تلفزيونية غير قانونية في القاهرة والإسكندرية.