وفاة المخرج السوري خلدون المالح

توفي المخرج السوري، خلدون المالح، في ساعة متأخرة من مساء أمس، الاثنين 25 إبريل، عن عمر يناهز 78 عاما، ومسيرة فنية زاخرة بالأعمال الناجحة.

وينتمي المالح إلى عائلة دمشقية معروفة، وولد فيها عام 1938، وانتمى إلى نقابة الفنانين في 1968، ليبدأ مشواره الفني بإنتاج وإخراج عدد من المسلسلات والمسرحيات.

ومن أشهر أعماله التي مازالت حاضرة على الشاشات العربية، مسلسلات مقالب غوار، حمام الهنا، وصح النوم، ملح وسكر، وادي المسك، الجمل، وكذلك مسرحياته ضيعة تشرين، كاسك يا وطن، غربة.

نال المالح الجائزة الأولى للدراما في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون، واعتبره النقاد أبرز مخرجي التلفزيون والمسرح السوريين. وقد توفي في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.