شقيقة برينس تؤكد: لم يترك وصية!

أكدت شقيقة برينس أن الفنان الذي توفي الخميس الماضي لم يترك أي وصية قبل وفاته مطالبة في وثيقة القضاء الأميركي بتعيين وصي على تركته التي تقدر بمئات ملايين الدولارات. وقالت تيكا نلسون في وثيقة رفعتها إلى محكمة في مينيسوتا "لست على علم بوجود وصية وليس من سبب يدفعني إلى الاعتقاد أن الراحل ترك وثائق تفصل رغباته الأخيرة".

وكان نجم البوب يقيم في هذه الولاية الواقعة في شمال الولايات المتحدة. وقد توفي في 21 أبريل عن 57 عاماً بعد أسبوع على ادخاله المستشفى بشكل طارئ لإصابته بالإنفلونزا على ما أفادت أوساطه. ومن الصعب تقدير ثروة برينس.

وقالت شقيقته إنه كان صاحب "ممتلكات كبيرة جداً" ما يتطلب تعيين وصي فوراً، إلا أنها أقرت أنها لا تعرف قيمتها الفعلية.

تيكا نلسون هي الشقيقة الوحيدة لبرينس رودجرز نلسون التي لا تزال على قيد الحياة. إلا أن للمغني خمسة إخوة وأخوات غير أشقاء اعتبروا جميعاً من ورثته. وأضافت أن عمليات تحقق تجرى لمعرفة إن كان ثمة ورثة آخرون. وأكدت أن شقيقها لم يكن له شريكة أو طفل فيما فقد والديه مطالبة القضاء بتعيين وصي لتوزيع ثروته.

وقد تطلق برينس مرتين وولد له طفل توفي بعد ايام قليلة على ولادته في العام 1996 لإصابته بمرض فايفر النادر جداً.

ولا تزال أسباب وفاة برينس غامضة فيما نتائج تشريح جثته لن تعرف إلا بعد اسابيع. وقد قدر موقع "سيليبرتي نيت وورث" المتخصص بممتلكات المشاهير ثروته بحوالي 300 مليون دولار إلا أن التقديرات تتفاوت بشكل كبير.





