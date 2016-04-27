طارق العلي: سعيد جداً للتعاون مع ناصر القصبي في"سلفي2"

عبّر النجم الكوميدي الكويتي طارق العلي عن سعادته الغامرة لفتح أبواب التعاون الفني المشترك مع النجم السعودي ناصر القصبي. وأشار العلي في تصريح لـ"العربية.نت": لا يمكن وصف سعادتي بالدعوة الكريمة من قبل الفنان السعودي القدير ناصر القصبي للتعاون الفني المشترك. وهي المرة الأولى التي أقدم فيها عملا بالتعاون مع النجم والصديق الرائع ناصر القصبي .

وحول تفاصيل هذا التعاون قال العلي: أشارك في إحدى حلقات مسلسل "سلفي 2" الذي يمثل خطوة إضافية لرصيد العمل الذي حقق في جزئه الأول الكثير من النجاح والانتشار. ولم أعتد من ذي قبل المشاركة في حلقة أو حلقتين كضيف شرف، ولكن للمكانة التي يحتلها في قلبي الفنان النجم ناصر القصبي، ولجدية الموضوع والقضية المطروحة ضمن حلقات " سلفي 2 " والذي سيعرض بإذن الله خلال الدورة الرمضانية المقبلة، قبلت.

ويستطرد الفنان طارق العلي قائلاً: "تتمحور الحلقة حول رصد لعدد من أهم القضايا والمشاكل التي تعترض السياح العرب خلال موسم الصيف وأترك التفاصيل لحين عرض العمل الذي أتوقع له أن يكون إحدى مفاجآت "أم بي سي" الكبرى. وفي الحلقة عدد من النجوم من بينهم الفنان ناصر القصبي ونور وحبيب الحبيب. والمسلسل كما هو معروف بإشراف المؤلف خلف الحربي. والعمل يجمع أكبر عدد من نجوم الدراما في دول مجلس التعاون الخليجي، بل أستطيع القول إنه يؤسس لمرحلة جديدة في مجال الإنتاج الدرامي التلفزيوني على صعيد سقف الحريات والاحترافية الإنتاجية".

وعلى صعيد آخر، أشار الفنان طارق العلي إلى أنه فور عودته من تصوير "سلفي 2" سيشرع ببروفات مسرحيته الجديدة "قلب للبيع" تأليف أيمن الحبيل وإخراج عبدالعزيز الصايغ ويشاركه البطولة منى شداد وخالد العجيرب وشهاب حاجية وسعود الشويعي ونورة العميري ومي عبدالله وخالد المظفر، وستقدم المسرحية اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك.