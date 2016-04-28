أمل العوضي: "نوايا" نقلة في تجربتي الفنية

أكدت الفنانة الكويتية أمل العوضي أنها تعتبر مسلسل "نوايا" بمثابة نقلة في تجربتها الفنية وإضافة لرصيدها الفني".

وقالت الفنانة أمل العوضي بتصريح خاص لها مع "العربية.نت": "لا يمكن وصف سعادتي بردود الأفعال التي حصدها مسلسل "نوايا"، والذي عرض من خلال قناة "ام بي سي"، حيث تلقيت العديد من الاتصالات من أنحاء العالم العربي. وأستطيع القول إن نجاح المسلسل يجعلني أمام تحدٍّ كبير".

وتابعت أمل: "حينما رشحتني الفنانة القديرة سعاد عبدالله للشخصية للعمل وهي التجربة الثانية التي تجمعني بها، اكتشفت أن هذا الاختيار يذهب بي إلى منطقة جديدة بالأداء، وأيضا التعاطي مع شخصيات ذات أبعاد ومضامين جديدة تختلف شكلا ومضمونا عما قدمته من ذي قبل".

وتابعت: نص "نوايا" كتبته نوف المضف بكثير من العمق والمعالجة الذكية لجملة من القضايا والموضوعات، لعل في مقدمتها الفارق الطبقي والاجتماعي بذكاء وعمق شديدين.

وعن جديدها للدورة الرمضانية قالت أمل العوضي: "اعتذرت عن الكثير من الأعمال خلال الفترة القصيرة الماضية، لكني سأكون حاضرة خلال الدورة الرمضانية من خلال مسلسل "خمس خوات".

وأنجزت سداسية جديدة تمثل نهجا جديدا في الإنتاج الدرامي التلفزيوني بعنوان "أحلام وردية".