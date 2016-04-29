القاهرة تستعد لانطلاق مهرجان المسرح العربي بدورته الـ14

يبدأ، السبت، مهرجان المسرح العربي في دورته الرابعة عشرة بالقاهرة والذي تنظمه الجمعية المصرية لهواة المسرح بمشاركة أكثر من 100 فنان مسرحي من البحرين والجزائر والمغرب وتونس وليبيا والكويت والعراق واليمن وسلطنة عمان.

وتقام الدورة تحت شعار "المسرح العربي حفاظاً على الهوية ودفاعاً عن الغد" ويرأسها شرفياً الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة.

ويمتد المهرجان في الفترة من 30 أبريل إلى 10 مايو، وتشارك فيه 11 فرقة عربية إلى جانب 11 فرقة مصرية تمثل مختلف اتجاهات فرق الهواة.

ودورة هذا العام تسلط الضوء على "مسرح المغرب العربي" إذ تقدم عرضين من كل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا.

وتتشكل لجنة التحكيم من المغربي عبد الرحمن بن زيدان والتونسي عز الدين المدني والجزائري محمد شرشال والليبي فتحي كحلول والأردني ماهر خماش.

وتقام على هامش المهرجان ندوتان بالمجلس الأعلى للثقافة تحت عنوان "المسرح العربي بين المشرق والمغرب"، ويتم خلالها تكريم وتأبين المسرحيين الراحلين فؤاد الشطي من الكويت والطيب الصديقي من المغرب والثانية بعنوان "مسارح الهواة ودعم ورعاية الدولة".

ونجح المهرجان منذ بدايته 2001 في جذب الفرق المسرحية من دول عديدة لتقديم عروضها ضمن دوراته السابقة بهدف التواصل الدائم بين المسرحيين العرب.