عبدالمحسن النمر: بين حارة الشيخ وساق البامبو في رمضان

أكد النجم السعودي عبدالمحسن النمر أنه قطع شوطاً واسعاً من تصوير المسلسل التلفزيوني التاريخي الشعبي السعودي "حارة الشيخ" الذي يواصل تصويره في مدينة دبي.

وأشار النمر في تصريح لـ"العربية.نت" إلى أنه سيكون حاضراً خلال الدورة الرمضانية المقبلة من خلال عملين هما "ساق البامبو" و"حارة الشيخ".

وقال النمر أيضاً "يتناول مسلسل حارة الشيخ مرحلة هامة من تاريخ مدينة جدة، حيث أواخر العهد العثماني في مطلع القرن العشرين والحالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي كانت تعيشها مدينة جدة من خلال حارة الشيخ، إحدى الحارات الشعبية الهامة في جدة.

وتابع الفنان عبدالمحسن النمر: مسلسل حارة الشيخ كتبه السيناريست بندر باجبع ويخرجه المهند صبح، ويشارك به عدد بارز من النجوم من بينهم محمد بخش وجميل علي ويوسف الجراح ومجدي القاضي وسناء بكر يونس وخالد الحربي وشيرين خطاب وشيماء الفضل وعدد آخر من النجوم الشباب، وهو ما يمنح التجربة قيمة إضافية للعلاقة بين الأجيال في هذا العمل المرتقب.

أما فيما يخص مسلسل "ساق البامبو"، فيتحدث عنه الفنان عبدالمحسن النمر قائلا: سعيد أن أكون ضمن فريق هذا العمل الكبير الذي يجمع أكبر حشد من نجوم الدراما الخليجية في إطار عمل روائي مرتقب.

يذكر أن مسلسل "ساق البامبو" مقتبس من رواية بنفس الاسم للروائي الكويتي سعود السنعوسي وكتب المسلسل السيناريست القدير محفوظ عبدالرحمن ويتصدى لإخراجه الفنان محمد القفاص.

وفي العمل أيضاً النجمة القديرة سعاد عبدالله، إضافة إلى فاطمة الصفي وشجون وفيصل العميري وعلي الحسيني وريم ارحمه.

وتدور أحداث العمل حول شاب فلبيني من أم فلبينية وأب كويتي كان قد تزوج سراً من الخادمة. ينتقل الطفل لاحقاً للعيش مع والدته إلى الفلبين في ظل أوضاع معيشية مزرية وحينما يكبر يسعى للعودة إلى الكويت لتبدأ كمية من الأحداث الاجتماعية الثرية بالمضامين والشخوص.

وختم الفنان عبدالمحسن النمر قائلاً: "سعادتي أكبر أن هذه الأعمال ستكون حاضرة حصرياً على قناة (إم بي سي) وهو ما يعني مساحات أكبر من الانتشار والتواصل مع المشاهد العربي في كل مكان".