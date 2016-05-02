الموت يغيب الفنان المصري وائل نور

غيب الموت الفنان المصري وائل نور ظهر اليوم الاثنين، بعدما عثر عليه ميتاً في منزله بمحافظة الإسكندرية.

وفي تصريح لـ"العربية.نت" أكد نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي أنه تلقى خبر الوفاة، حيث عثر السائق الخاص بالفنان وائل نور على الأخير مفارقا للحياة في منزله.

بعدما حاول أن يتصل به كثيرا ولكنه لم يرد على الهاتف، لذلك قام السائق باقتحام منزله ولكنه وجده مفارقا الحياة، وأكد زكي أن الأمر لم يتم التعرف عليه بعد إن كان سبب الوفاة طبيعي أم أنه أمر آخر.

وائل نور من مواليد عام 1961، واحتفل بعيد ميلاده الـ 55 قبل أسبوع، حيث كان يقوم بتصوير دوره في مسلسل "شقة فيصل" المقرر أن يعرض في شهر رمضان المقبل، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت عودة مكثفة له، وشارك في فيلم "الليلة الكبيرة" الذي عرض قبل أشهر.

وقدم الراحل عددا كبيرا من الأعمال التي ارتبط بها الجمهور، والتي كان أبرزها "البخيل وأنا" و"ذئاب الجبل" و "صابر يا عم صابر"، حيث امتلك في رصيده ما يقرب من 80 مسلسلا، وقاربت أعماله على 150 عملا تنوعت بين السينما والتلفزيون والمسرح.