حسين المهدي: شرير في "حالة خاصة"

انتهى منذ أيام الفنان الكويتي حسين المهدي من تصوير أحدث أعماله التلفزيونية بعنوان "حالة خاصة" والذي صور مشاهده في دبي، بمشاركة عدد بارز من نجوم الدراما الخليجية، ومنهم عبدالعزيز جاسم وهيا عبدالسلام وفؤاد علي وباسم عبدالأمير.

وفي تصريح خاص بـ"العربية.نت" أشار الفنان حسين المهدي إلى أنه أمام شخصية مركبة وقاسية، ووصفها بـ"الشخصية الشريرة" حيث قال: تعتبر شخصية "طارق" التي أقدمها في مسلسل "حالة خاصة" الذي سيعرض خلال الدورة الرمضانية المقبلة. واحدة من الشخصيات الصعبة التي قدمتها خلال مشواري، فهي شخصية مركبة وقاسية، بل هي وبكثير من التوصيف الدقيق شخصية "شريرة"، وهذا ما جعلني أمام تحدٍّ حقيقي، خصوصا بعد مجموعة الأعمال الأخيرة التي قدمتها والتي راحت تتمحور حول الشخصية الرومانسية بالذات في مسلسل "نوايا"، حيث شكلت ثنائيا رائعا مع الفنانة أمل العوضي. والمسلسل كما هو معروف من بطولة النجمة القديرة سعاد عبدالله، وإخراج منير الزعبي، وإنتاج "صباح بكتشرز".

وتابع الفنان حسين المهدي: مسلسل "حالة خاصة" يتناول عددا من القضايا الاجتماعية صاغها الكاتب التركي ارهان تورهان وأخرجه عمار رضوان. وعبر شخصية "طارق" أقدم شخصية الشاب الشرير الذي يسعى إلى الانتقام والحصول على كل شيء بالقوة بما فيها الحب، وهو يسلك كافة الطرق المشروعة وغير المشروعة، خصوصا بعد أن يفقد والده في ظروف غامضة تجعله يذهب إلى الانتقام وتفجير طاقات الشر بداخله.

وفيما يخص علاقته الوطيدة بالمسرح أشار المهدي: "فعلا أنا ابن المسرح وأفتخر بالانتماء إلى المسرح، خصوصا أنا خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وهذا ما يجعلني قريبا من المسرح وعروضه، وفعلا أحضر حاليا لتقديم الجزء الثاني من مسرحية "مصنع الكاكاو" الذي كنت قد قدمت الجزء الأول منها خلال عيد الفطر الماضي. وسيكون الجزء الثاني جاهزا لعيد الفطر المقبل بإذن الله. والمسرحية من بطولة الهام الفضالة وصمود ويعقوب عبداللة ومن إخراج الفنان علي العلي الذي كان قد أخرج الجزء الأول أيضا.

وفي ختام تصريحه قال الفنان حسين المهدي: "أقرأ عددا من النصوص الدرامية الجديدة التي سأبدأ بتصويرها بعد إجازة عيد الفطر المبارك.. وأقول للجميع: كل عام وأنتم بألف خير سلفا.