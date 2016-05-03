الصفي: ساق البامبو خلال رمضان وزين الغابة في العيد

تواصل الفنانة الكويتية فاطمة الصفي في دبي تصوير أحدث أعمالها الدرامية التلفزيونية بعنوان "ساق البامبو" والذي تصفه الصفي بأنه "العمل المرتقب"، بالنسبة لها.

وفي تصريح خاص بـ"العربية.نت" قالت الفنانة فاطمة الصفي: "نعيش هذه الأيام في سباق مع الزمن لإنجاز العمل الجديد ساق البامبو، الذي يمثل بالنسبة لي العمل المرتقب لاعتبارات عدة، منها أهمية العمل الروائي الفائز بجائزة البوكر العالمية للرواية العربية".

والمسلسل من تأليف الكاتب الكويتي سعود السنعوسي الذي شارك أيضاً في كتابة السيناريو الذي تصدى لكتابته السيناريست القدير محفوظ عبدالرحمن. "كما أن هذا العمل يعيد اللقاء مع النجمة القديرة سعاد عبدالله التي أنجزت معها منذ فترة قصيرة مسلسل نوايا الذي حصد كثيراً من النجاح والاهتمام خلال فترة عرضه من خلال قناة إم بي سي"، وفق ما قالت الصفي.

وأضافت الفنانة فاطمة الصفي: في العمل الجديد أجسد شخصية هند، وهي إحدى الشخصيات المحورية في هذا العمل الذي سيجد طريقه إلى جمهور المشاهدين خلال الدورة الرمضانية المقبلة وأيضاً عبر "إم بي سي"، والمسلسل من إخراج الفنان البحريني محمد القفاص.

وفى المسلسل عدد بارز من النجوم، من بينهم عبدالمحسن النمر ومرام وشجون وفيصل العميري وريم ارحمة والنجم الكوري الجنوبي وان هو الذي سيشكل إحدى مفاجآت هذا العمل الدرامي البارز.

وعن جديدها لعيد الفطر المبارك قالت فاطمة الصفي: أمامي عمل مسرحي استعراضي بعنوان زين الغابة، من تأليف الكاتبة هبة مشاري حمادة، وإخراج سمير عبود، ومشاركة عدد من النجوم، منهم بشار الشطي وعلي كاكولي وحمد اشكناني وغيرهم، وسيكون هذا العمل عيديتنا للجمهور الحبيب.