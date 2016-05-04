إعلامية لبنانية تجسد دور نازك الحريري

انتهت الإعلامية ديانا فاخوري من تجسيد دور شخصية نازك الحريري من خلال مسلسل درامي تلعب فيه دور البطولة، ويروي المسلسل سيرة رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري ويحمل عنوان "رفيق"، إلا أن عرضه توقف حاليا.

والمسلسل من إخراج وإنتاج نديم مهنا، وكتابة شكري أنيس فاخوري ويستعرض سيرة رفيق الحريري منذ الولادة حتى لحظة الاغتيال.

وقالت الإعلامية ديانا فاخوري في حوار خاص لها مع "العربية نت " إنها وافقت على خوض هذه التجربة التمثيلية الأولى لها، من خلال تجسيد شخصية نازك الحريري تحديدا وفي هذا المسلسل، لأنه يتطرق إلى قضية مهمة ويروي حياة رجل وطني بكل المقاييس".

وأضافت: "هذا الرجل الذي كان يحمل الكثير من الصفات الإنسانية والأخلاقية وخاض مسيرة طويلة كانت ناصعة ونظيفة"، لذلك هي لم أتردد أبدا في تجسيد هذه الشخصية".

وأكدت أيضاً أنها لم تلتق يوما بالسيدة الحريري، لكنها تخيلت شخصيتها واستمعت لآراء المقربين منها لتكوين فكرة عامة عنها تنطلق منها في تجسيد الدور، إضافة إلى أنها اعتمدت على تفاصيل الشخصية المكتوبة في نص المسلسل.

واعتبرت أن الرصانة في الشخصية هي القاسم المشترك بينها وبين السيدة الحريري.

من جهة ثانية، أكدت أنها لم تتدرب على الدور، لكنها استطاعت تجسيده بحب، واكتشفت من خلاله موهبتها التمثيلية، وهذا أيضاً رأي العاملين في هذا المسلسل.

كما اكتشفت صفات عديدة في شخصية السيدة نازك، حيث أنها امرأة قوية جدا، ولها دور مؤثر وفعال في مسيرة زوجها رفيق الحريري، ولطالما كانت "الداعمة" له في كل خطواته".

كما أشارت إلى أن المهنة الثانية التي قد تختارها في حال ابتعدت عن الإعلام هي أن تكون "مستشارة سياسية" عند أحد الوزراء لأن هذا الأمر يستهويها.

من جهة ثانية، أشارت فاخوري إلى أنها لا تعيش حالياً أي قصة حب، لأنها منهمكة بعملها ونشاطاتها.