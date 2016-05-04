إلهام الفضالة حاضرة بـ"روح روحي" فى رمضان

أكدت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة أنها ستكون حاضرة خلال الدورة الرمضانية المقبلة. وقالت الفضالة في تصريح خاص لـ"العربية.نت" رغم تأجيل عرض عملها الأخير "مسا فات" إلى ما بعد الدورة الرمضانية، وأيضا ترحيل موعد تصوير مسلسل "اليوم الأسود" إلى ما بعد رمضان، إلا أنها ستكون حاضرة من خلال السداسية التلفزيونية "روح روحي"، تأليف أنفال الدويسان، وإخراج عبدالله التركماني، ومشاركة خالد أمين وملاك واسمهان توفيق ونور الغندور ومرام.

وقالت الفنانة إلهام الفضالة "كنت قد أنجزت خلال الفترة القصيرة الماضية المسلسل الاجتماعي الجديد "مسا فات"، تأليف دخيل النبهان وإخراج محمد القفاص ومشاركة عدد بارز من النجوم، من بينهم حسين المنصور ومحمود بوشهري ومحمد العجيمي ومحمد المسلم وعبدالله السيف وغرور ونور الغندور وخالد مظفر وريم ارحمه وعدد آخر من الأسماء من أجيال الفن".

وأضافت لقد كان من المقرر عرض العمل خلال شهر رمضان، ولكن تم الإعلان عن تأجيل العرض إلى ما بعد الدورة الرمضانية نظرا لازدحام الأعمال الجديدة.

وتابعت الفضالة "كما كان من المقرر المشاركة في بطولة مسلسل (اليوم الأسود)، تأليف فهد العليوة، وإخراج محمد دحام الشمري وبطولة محمود بوشهري وحسن البلام وعبدالله بوشهري وشجون، ولكن ظروف تأخر العمل في الرقابة أجل موعد التصوير لما بعد شهر رمضان".

وأكدت الفنانة الهام "أقوم حاليا بتحضير عمل مسرحي خاص بمسرح الطفل وبمشاركة عدد بارز من نجوم الساحة الفنية. وعروض مسرح الطفل خلال أيام عيد الفطر تمثل بالنسبة لي موعدا أنتظره وأترقبه لأنه يعمل على مد جسور التواصل مع شريحة كبيرة من جمهور المسرح في الكويت وضيوفها من دول مجلس التعاون الخليجي".