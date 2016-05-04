مهرجان القاهرة.. جائزة "فاتن حمامة للتميز" لأحمد حلمي

وقع اختيار إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على الفنان أحمد حلمي من أجل الحصول على جائزة فاتن حمامة للتميز، وذلك في الدورة المقبلة من المهرجان التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وأعلنت إدارة المهرجان السينمائي الذي تترأسه الناقدة الدكتورة ماجدة واصف، ويتولى إدارته الفنية الناقد يوسف شريف رزق الله، أن حفل افتتاح الدورة الـ38 والتي تنطلق في الخامس عشر من شهر نوفمبر المقبل، سيشهد تكريم أحمد حلمي ومنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، والتي تمنح للأجيال الشابة التي حققت مكانة متميزة على الساحة الفنية، وحفرت لنفسها مكانا بين النجوم.

وأصبح المهرجان السينمائي يمنح مع كل دورة جائزتين باسم الفنانة الراحلة فاتن حمامة هما "التقديرية والتميز"، وتولى تصميمهما الفنان آدم حنين بناء على مبادرة من أسرة سيدة الشاشة العربية.

ويحصل أحمد حلمي على جائزة الدورة المقبلة، بعدما كانت نيللي كريم هي من حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز في العام الماضي، وذهبت الجائزة التقديرية إلى الفنان حسين فهمي في الدورة الماضية.

وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت قبل شهر عن تولي الفنان محمود حميدة رئاسة المهرجان الشرفية، ليخلف الفنان الراحل عمر الشريف في رئاسة المهرجان الشرفية.