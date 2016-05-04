"رولينغ ستونز" وديلان وماكارتني ويونغ في "حفل العمر"

سيشارك كل من "رولينغ ستونز" وبوب ديلان وبول ماكارتني ونيل يونغ وروجر واترز و"ذي هو" في سلسلة من الحفلات من المزمع تنظيمها هذا الخريف في صحراء كاليفورنيا، بحسب ما كشف القيمون على هذا الحدث.

وسيحيي فنانو الروك المشهورون حفلات في صحراء إنديو على بعد ساعتين ونصف الساعة من لوس أنجلوس (غرب الولايات المتحدة) خلال مهرجان ينظم من 7 إلى 9 أكتوبر يقدمه مروجه "غولدنفويس" على أنه "حفل العمر".

وستقام الحفلات الثلاث ضمن هذا المهرجان الذي أطلق عليه اسم "ديزيرت تريب" (رحلة في الصحراء) في موقع "إمباير بولو فيلد" الذي يستضيف أيضا فعاليات "كواتشيلا" الذي يعد من أكبر المهرجانات الموسيقية في الولايات المتحدة.

وقال جيم غيرينو الوكيل الفني والمروج السابق في تصريحات لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إنه "لا يسعني أن أتصور حفلا أهم من هذا، فنيل يونغ يقدم حفل بول ماكارتني وهذا أمر رائع".

وتتراوح أسعار البطاقات بين 199 و1599 دولارا، على ما كشفت "غولدنفويس".

وأوضحت المجموعة على موقعها الإلكتروني أن "الحفلات ستبدأ بعد مغيب الشمس، وسيؤدي كل فنان وصلة كاملة لثلاث ليال على التوالي".

وأكدت "غولدنفويس" أن ديلان و"رولينغ ستونز" سيفتتحان المهرجان في 7 أكتوبر، في حين اختير يونغ وماكارتني لإطلاق فعاليات الأمسية الثانية و"هو" ووواترز لليلة الختامية في 9 أكتوبر.

وقد يكون هذا المهرجان آخر حفل تقدمه فرقة "هو" التي لمحت إلى احتمال اعتزالها الموسيقى.