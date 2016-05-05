وفاة الفنان السويدي صاحب "المسدس المعقوف"

تناقلت وسائل الإعلام السويدية نبأ وفاة الفنان السويدي كارل فريدريك رويترزفارد، أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 81 عاماً، وهو صاحب النصب الشهير "المسدس المعقوف"، الذي سماه "اللاعنف".

واشتهر الفنان بأعمال فنية كثيرة، لكن أبرزها نصب المسدس المعقوف، وهو عبارة عن مسدس من نوع "كولت بايثون" موديل 357 ماغنوم ريفولفر"، ضخم الحجم، ولكن فوهته معقوفة وملتوية بحيث لا يستطيع إطلاق النار، في إشارة ترمز إلى إنهاء العنف والصراعات المسلحة.

وانبثقت فكرة عمل نصب المسدس المعقوف لدى رويترزفارد، بعد سماعه خبر مقتل صديقه الفنان والشاعر والمغني جون لينون، أمام شقته في نيويورك سنة 1980.

وكان رويترزوارد قد قال في مقابلة سابقة إنه التقى بلينون ويوكو أونو في العام 1969 في مونترو بسويسرا، مضيفا: كنت مليئاً بالمرارة والغضب عند سماع نبأ قتله، وبدأت على الفور بإنشاء نصب المسدس المعقوف كرمز للينون ولجميع ضحايا القتلة الآخرين".

ويوجد هذا النصب في ساحات بكبرى المدن السويدية كالعاصمة ستوكهولم وغوتنبرغ ومالمو، وكذلك في ساحة الأمم المتحدة في مدينة جنيف بسويسرا، وكذلك في مدن وعواصم عديدة مثل كيب تاون، عاصمة جنوب إفريقيا، والعاصمة الألمانية برلين، وكذلك في المتحف التذكاري للسلام أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك.

ولد رويترزوارد، في العام 1934، وبدأ دراسته في ليغر فرناند في باريس، أوائل خمسينيات القرن المنصرم. وعمل باكراً في مجال التكنولوجيا الحديثة، مثل أشعة الليزر والصور ثلاثية الأبعاد. كما عُرف في وقته بصفته من أكثر الشخصيات الفنية نشاطاً، حيث كانت له العديد من المشاركات العالمية في المعارض الفنية.