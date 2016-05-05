عشاق الأفلام يحتفلون باليوم العالمي لحرب النجوم

احتفل عشاق الأفلام باليوم العالمي لحرب النجوم الذي يحل في الرابع من مايو أيار أو (ماي ذا فورث) بارتداء أزياء جنود الإمبراطورية أو استضافة سباقات لعرض أفلام السلسلة الشهيرة (ستار وورز/حرب النجوم).

واحتفل محبو السلسلة باليوم بترديد هتاف "ماي ذا فورث بي ويذ يو" وهو تحوير لعبارة "ماي ذا فورس بي ويذ يو" أو "لتكن القوة معك" التي ترددها عدة شخصيات في سلسلة الأفلام.

وفي العاصمة التايوانية تايبه ارتدى عشاق السلسلة ملابس شخصياتهم المفضلة مثل راي بطلة أحدث فيلم في السلسلة ويحمل عنوان (ذا فورس أويكنز) والوحش الفضائي تشوباكا بالإضافة لأزياء جنود الإمبراطورية وفرسان الجيداي والتقطوا صورا لأنفسهم إلى جانب بالونات على شكل الروبوت أر2.دي.2 و ملك الجريمة في الفضاء جابا ذا هات.

وفي ماليزيا بنيت نسخة من سفينة ميلينيام فالكون التي تقودها شخصية هان سولو بأكثر من 200 ألف قطعة من قطع الليجو استعدادا للمناسبة.

ونشر المعجبون أيضا صورا على مواقع التواصل الاجتماعي لأعمال فنية وكعكات مستوحاة من الأفلام.وشاركت الممثلة ديزي ريدلي التي تلعب شخصية راي في الاحتفالات بنشر صور لها في موقع تصوير الفيلم الأحدث في السلسلة.