بسكال مشعلاني: فيروز من كوكب آخر وأخاف تجديد أغانيها

أطلقت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني فيديو كليب جديد لأغنية "راجعة"، الذي تعاونت فيه مع المخرج حسن غدار الذي أخرج لها سابقاً أغنية "يا مدقدق". الأغنية التي بدأت المحطات التلفزيونية بعرضها منذ فترة بسيطة، من ألحان ملحم أبو شديد (زوج مشعلاني) وكلمات منير بو عساف.

وفي حديثها لـ"العربية.نت"، قالت مشعلاني إنها تعمدت إظهار قدرات تمثيلية في هذا الفيديو كليب الذي تميز بالبساطة والعفوية والطبيعية سواء في المظهر أو الأداء.

كما أكدت أنها لا تمانع الدخول في مجال التمثيل، خصوصا أنها تتلقى عروضاً باستمرار، لكنها تخشى الإقدام على تلك الخطوة إلا إذا كانت واثقة من نجاحها. وكشفت أنها تقرأ حالياً عرضاً تمثيلياً، لكنها لم تحسم الأمر بعد.

إلى ذلك، أشارت باسكال إلى أنها أنجزت ألبومها الجديد المقرر صدوره في عيد الأضحى المبارك، وهو يتضمن أغنيات باللهجتين اللبنانية والمصرية ذات طابع كلاسيكي، كما سيتضمن الألبوم تجديدا لأغنية أحد الفنانين الكبار لكنها لم تشأ ذكر اسم الفنان أو عنوان الأغنية.

تخاف فيروز ولا تمانع بعبد الحليم حافظ

وفي معرض الحديث عن تجديد الأغاني القديمة أشارت باسكال إلى أنها قد تلجأ في المستقبل إلى تجديد عدد من الأغنيات الطربية لبعض الفنانين العمالقة من بينهم عبد الحليم حافظ والشحرورة صباح وأم كلثوم، لا سيما وأنها تستمع خلال النهار وبشكل دوري إلى أغاني العندليب و"الست".

أما لجهة تجديد أغاني فيروز، فأكدت أنه من المستحيل تجديد أغانيها لأنها "فنانة لا يمكن الاقتراب منها بتاتاً." وأضافت:" أشعر وكأنها فنانة من كوكب آخر ولا أحب أيضاً أن يجدد أحد من الفنانين أغنياتها، خصوصا أنها لا زالت على قيد الحياة وأنه لانتحار كبير القيام بهذا الأمر". فهي تشعر بالخوف والرهبة من ذلك، بحسب تعبيرها.

"ابني يتمتع بحس موسيقي"

وعن العائلة ختمت باسكال حديثها لـ"العربية نت"، كاشفة أن ابنها يتمتع بأذن موسيقية ويستمع لأغنياتها ولألحان أبيه ملحم أبو شديد على حد سواء، وهو يعشق الموسيقى التي ورث محبتها عن والده وقد يصبح مؤلفا موسيقيا عندما يكبر، "فهو يدندن كثيرا!" بحسب تعبيرها.