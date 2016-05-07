الفنان الكويتي سعد الفرج..عملان برمضان ومسرحية في العيد

يواصل النجم الكويتي القدير سعد الفرج هذه الأيام في مملكة البحرين تصوير أحدث أعماله الدرامية التلفزيونية بعنوان "باب الريح" الذي أكد في تصريح خاص بأنه سيكون أحد أعماله لجمهوره في العالم العربي خلال الدورة الرمضانية المقبلة .

وقال الفنان سعد الفرح في تصريح خصّ به "العربية. نت": قطعنا شوطا واسعا في تصريح المسلسل الخليجي الجديد "باب الريح" تأليف الإماراتي محمد حسن أحمد وإخراج البحريني على العلي ومشاركة عدد بارز من نجوم المنطقة وأجيالها من الفنانين ومن بينهم إبراهيم الحساوي وزهرة عرفات وحمد العماني وعلي كاكولي وأميرة محمد وحمد اشكناني وفاطمة عبدالرحيم وكم آخر من النجوم الشباب والمسلسل من إنتاج صباح بكتشرز وسيعرض حصريا من خلال قناة "أم بي سي " .

وتابع الفرج قائلا: "أجسد واحدة من الشخصيات المركبة والصعبة وهي مصدر للعنف والقسوة في عملية تغيير شاملة في اختياراتي الفنية". حيث تجاوز شخصية الإنسان المسحوق والمغلوب على أمره إلى شخصية تتعاطى مع العنف لتحصد نتائجه عنف أكبر وترك التفاصيل لحين عرض المسلسل خلال الدورة الرمضانية المقبلة .

وأشار الفنان سعد الفرج إلى أنه أنجز في مارس الماضي مسلسل بعنوان "لقيت روحي" مع المخرج خالد جمال ومشاركة عدد من الفنانين منهم نايف الراشد وعبدالإمام عبدالله وشيلاء سبت، وفي العمل إنسان يحصد ثمار حسن نيته كوارث لا تعد ولا تحصى .

وعن جديده خلال عيد الفطر المبارك قال الفنان سعد الفرج: تعودت أن أطل على الجمهور الحبيب من خلال عروض المسرح السياسي والاجتماعي وآخر التجارب كانت مسرحية "الطنبور" وفي هذا العام وخلال عيد الفطر المبارك سأطل على الجمهور الحبيب من خلال المسرحية الاجتماعية "البيدار" من تأليف بندر طلال السعيد وإخراج علي العلي ومشاركة كل من جمال الردهان وعبدالامام عبدالله وسمير القلاف وأحمد ايراج ونور وسلطان الفرج وسامي مهاوش وريما الفضالة. وهي تجربة ذات مضامين وطروحات اجتماعية عالية الجودة .

وأضاف الفنان الكويتي أن أكثر ما يسعده هو النوعية المختارة من النصوص العالية المستوى وعلى جميع الأصعدة الفنية السينمائية منها والمسرحية والتلفزيونية مما يصعد إيقاع المشاركات وهو أمر يشير إلى الاحترافية الفنية العالية التي راحت تتحرك بها صناعة الفنون في المنطقة .