محمد رمضان يجسد شخصيتين في "الأسطورة" على "MBC مصر"

قبل شهر واحد من انطلاق سباق الدراما في شهر رمضان، يبدو أن الفنان محمد رمضان من خلال مسلسله الجديد "الأسطورة" يرغب في تشويق جمهوره من أجل متابعة العمل الذي سيعرض عبر شاشة "MBC مصر".

وأول مفاجأة أعلنها رمضان لجمهوره، هي أنه سيجسد شخصيتين في أحداث المسلسل الذي يكتبه محمد عبد المعطي ويخرجه محمد سامي ومن إنتاج شركة "O3"، حيث ظهر رمضان في الصور التي قام بنشرها من كواليس المسلسل بشخصيتين هما "ناصر الدسوقي" و"رفاعي الدسوقي".

وتعد شخصية "ناصر الدسوقي" هي الشخصية الأساسية خاصة وأنه شاب يسعى لتحقيق حلمه في الحياة، إلا أن الأمر يصطدم دائما بأفعال إجرامية يقوم بها شقيقه "رفاعي" ما يكون له تأثير سلبي على شقيقه، ووفقا للمشاهد الأولى من المسلسل والتي عرضت عبر برنامج "ET بالعربي" الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر2"، فإن ناصر الدسوقي سيتحول خلال الأحداث إلى نسخة من شقيقه رفاعي لتتوالى الأحداث الخاصة بالمسلسل.

المشاهد التي تواجد فيها رمضان بشخصيتيه شارك فيها دوبلير يشبهه إلى حد كبير وهو ما ظهر في المشاهد التي تم عرضها من خلال العمل الذي يشارك في بطولته هادي الجيار وجلال الزكي وروجينا.

ويعود محمد رمضان إلى دراما رمضان، بعد غيابه في العام الماضي، حيث كان مسلسل "ابن حلال" الذي عرض في العام قبل الماضي، هو آخر مسلسل يقدمه، وحقق وقتها نجاحا كبيرا لدى الجمهور.