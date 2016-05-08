أحلام تلغي حفلها بمهرجان فاس بسبب الاختلاف حول "الموعد"

أفاد عبدالرفيع زويتن، مدير مهرجان فاس للموسيقى الروحية، أنه تم إلغاء حفل الفنانة الإماراتية أحلام، والذي كان مبرمجا يوم الاثنين 23 مايو الجاري.

وقال زويتن في ندوة صحافية عقدت بمدينة فاس، إنه تم إلغاء حفلة أحلام بسبب إصرارها على برمجة سهرتها يوم الجمعة 20 مايو، غير أن إدارة المهرجان لم تدرج سهرتها إلا بعد وضع البرنامج الكامل لهذه التظاهرة مما صعب حضورها، مؤكدا أن إدارة المهرجان ترحب بمشاركة الفنانة أحلام خلال الدورات المقبلة.

وأكدت بعض المصادر المطلعة لـ"العربية.نت" أن سبب إلغاء حفل أحلام يرجع إلى رفض الداعمين للمهرجان الاستغناء عن حفل تكريم سيدة الطرب العربي أم كلثوم يوم 13 مايو، وهو التاريخ نفسه الذي ستحيي فيه أحلام سهرتها الفنية بساحة باب المكينة بالمدينة العتيقة "فاس"، مشيرة إلى أن الفنانة أحلام هي من رغبت في المشاركة في المهرجان في آخر لحظة.

ولم يكن خبر مشاركة الفنانة أحلام واردا في البداية، وإنما أدرج في آخر لحظة، لكون الندوة الصحافية، التي عقدت مؤخرا بالدار البيضاء لم تشر فيها إدارة المهرجان إلى مشاركة هذه الفنانة العربية الكبيرة، بقدر ما اكتفت بالإشارة إلى تكريم سيدة الطرب العربي أم كلثوم يوم 13 مايو.

وورد تأكيد مشاركة الفنانة أحلام في صفحة المهرجان على موقع التواصل "فيسبوك"، دون أن يشير إلى ذكر ذلك على موقعه الإلكتروني المتضمن لبرنامج أنشطة التظاهرة والأسماء الفنية التي ستحيي سهراتها، إلا قبل أيام قليلة.

من جانبها، نشرت الفنانة أحلام مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعتذر فيه لجمهورها المغربي عن عدم الغناء بالحفل المنظم ليوم 22 مايو الجاري، بسبب برمجتها له يوم الجمعة، في حين إدارة المهرجان تتمسك بيوم الاثنين الذي يليه بثلاثة أيام.

وسبق لأحلام أن نشرت صورة لـ"بوستر" الحفل على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معبرة عن مدى سعادتها بحضورها لهذه التظاهرة العالمة..

يذكر أن فعاليات الدورة 22 لمهرجان فاس للموسيقى الروحية تحتفي بالنساء المغربيات اللائي تركن بصماتهن في تاريخ المملكة.

وستحيي سهرات التظاهرة فرقة من الأوبرا المصرية في سهرة خاصة بكوكب الشرق أم كلثوم، وكذا تنظيم سهرة للمطربة المغربية سميرة سعيد، والفنانة christine salem ، والفنانة هندي زهرة، فضلاً عن عدد من الثنائيات (ديو) لمجموعة من الفنانات والفنانين.