المغرب.. فاس تحتفي بالتراث الهندي

احتفى مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، السبت، بالموسيقى الهندية كضيفة شرف، عبر استضافة وفد من فنانيها، وعرض فقرة موسيقية من التراث الهندي.

وشارك خلال هذا الحفل التكريمي، الذي نظم بساحة "باب المكينة الأثرية" مجموعة من الفنانين الهنود بتقديم عرض موسيقي من ثرات بلدهم بعنوان" "مجد الأمراء والثناء من الآلهة".

وسلط هذا العرض الضوء على ثراء هذا الموروت الفني الهائل، الذي أبهر جمهور مدينة فاس، وعلى مدى عمق العلاقات التي جمعت المغاربة بالثقافة والفن الهندي منذ سنوات.

وما أضفى على الحفل بريقا خاصا وأجواء مميزة، هو رقصة الكاتهاك، التي قدمتها راقصات هنديات، والتي ترجع أصولها إلى شعراء القرى بالهند قديما، وتعد من التقاليد الشعبية والدينية، كما تعتبر الرقصة الرئيسية لشمال الهند، حيث تعبر عن الحب والإخلاص.

يذكر أن فعاليات الدورة الـ22، من مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، والتي تجري فعالياتها ما بين 6 إلى 14 من شهر مايو الجاري بالعاصمة العلمية، تحتفي بالنساء المغربيات اللائي تركن بصماتهن في تاريخ المملكة.

كما تقدم خلال هذه التظاهرة الدولية ندوات وأنشطة ذات العلاقة بالثقافة المحلية وبالمواضيع الأكاديمية تشمل الفكر والفلسفة وقضايا تتمحور حول المرأة.