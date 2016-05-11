بالفيديو.. وصول لجنة تحكيم مهرجان كان ونخب على الشرفة

وسط إجراءاتٍ أمنية مشددة، وبعد نحو 6 أشهر على اعتداءات باريس الإرهابية، تـنطلق اليوم الأربعاء فعاليات الدورة 69 لمهرجان كان السينمائي.

ويشارك في المهرجان الذي يعتبر أكبر حدث سينمائي في العالم حشد من أشهر النجوم والمخرجين في مقدمتهم جورج كلوني وكزافييه دولان وماريون كوتيار وبـيدرو المودوفار. وقد بدأ المنظمون بفرش السجادة الحمراء الليلة إيذانا بتدشين الحدث السينمائي، حيث ستكون السجادة الحمراء على موعد مع عدد كبير من النجوم من بينهم الأميركية كريستن ستيوارت والفرنسي فينسان كاسيل وجولييت بـينوش وإيزابيل أوبير.

إلى ذلك، بدأ أعضاء لجنة التحكيم التي يناط بها منح السعف الذهبية بالتوافد إلى فندق مارتينيز حيث يفترض أن تعقد اللجنة أولى اجتماعاتها.

وقد وصل كل من رئيس اللجنة والمخرج الأسترالي جورج ميللر والممثل الأميركي دونالد سوزرلاند، والممثلة والمغنية الفرنسية فانيسا بارادين فضلاً عن الممثلة والمخرجة الإيطالية فاليريا غولينو والممثلة الأميركية المخضرمة سوزان سراندون، والممثلة إيفا لانغوريا.

كما شوهد عدد من أعضاء اللجنة على شرفة إحدى قاعات الفندق يشربون نخباً في تلك المناسبة الفنية الشهيرة.





