سامح حسين يشارك أبطال مسرح مصر مغامرة "عسل أبيض"

أسدل الستار على تصوير فيلم "عسل أبيض" الذي يعود به سامح حسين إلى السينما مرة أخرى، ولكن هذه المرة بمشاركة مجموعة من أبطال "مسرح مصر" الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر".

الفيلم الذي طاله الجدل قبل أن يعرض، حيث حددت الشركة المنتجة أول أيام عيد الفطر المقبل من أجل طرح العمل، وهو الموعد الذي ينطلق فيه الموسم الثاني من عروض "مسرح مصر" على أحد المسارح بمنطقة وسط القاهرة.

الجدل الذي طال الفيلم يتعلق بقصته والتي قيل إنها تتشابه مع قصة الفيلم الأميركي "Babys Day Out" والذي عرض عام 1994 ويدور حول طفل صغير يستعد والديه لإظهاره إلى الجميع من خلال نشر صوره على صفحات الجرائد، إلا أن الطفل يتعرض لعملية اختطاف من قبل لصوص تظاهروا بكونهم مصورين، لتتوالى الأحداث الكوميدية.

إلا أن منتج الفيلم أحمد عبدالباسط أكد في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" أن الفيلم المصري لا علاقة له بالفيلم الأميركي على الإطلاق، وأن البعض اختلق الأمر لمجرد وجود طفل يشارك في بطولة الفيلم، مشيرا إلى أن جميع صناع الفيلم يتكتمون على القصة الخاصة به.

وحول مشاركة أبطال "مسرح مصر" دينا محسن وكريم عفيفي وحامد الشراب وإبرام سمير في الفيلم، فقد أكد المنتج أن ذلك يرجع إلى النجاح الذي حققته هذه المجموعة في "مسرح مصر"، وهو ما جعل الجمهور يرتبط بهم إلى حد كبير، لذلك قرروا الاستعانة بهم في البطولة.

وأكد المنتج أحمد عبدالباسط أنه لم يقم بإخراج الفيلم كما فعل من قبل في فيلم "خطة بديلة" الذي قام بإنتاجه وأخرجه، لأنه ليس من المنطقي أن يقوم هو بإخراج كل ما تقدمه الشركة من أعمال، ولابد من منح الفرصة لمخرجين آخرين.

وأوضح المخرج أن الفيلم ما زال في مرحلة المونتاج، وبعدما يتم الانتهاء من نسخة العمل سيتم تقديمها للرقابة لإجازة عرضها في عيد الفطر، بينما يمثل العمل عودة لسامح حسين بعدما كان فيلم "جيران السعد" الذي عرض قبل عامين هو آخر أعماله السينمائية.