وودي ألان يقول إن (كافيه سوسايتي) لن يكون فيلمه الأخير

في الوقت الذي يفتتح فيه فيلم (كافيه سوسايتي) الفيلم 49 للمخرج الأميركي المخضرم وودي ألان الدورة 69 لمهرجان كان السينمائي الدولي يصف ألان نفسه بأنه "رجل ثمانيني متوقد ليست لديه النية للاعتزال".

وقال ألان خلال مؤتمر صحافي "أنا في الثمانين من عمري ولا أصدق ذلك. أنا أشعر بالشباب والرشاقة والتوقد والذكاء والتأهب الذهني. إنه أمر مذهل."

ويعرض فيلم (كافيه سوسايتي) الأربعاء وهو قصة رومانسية تدور أحداثها في الثلاثينيات من القرن الماضي.

وهذا هو ثالث فيلم لألان يفتتح المهرجان بعد فيلمي (هوليوود إندينج) في عام 2002 و(ميدنايت إين باريس) في 2011 وربما لا يكون هذا الفيلم هو الأخير له. ولا يشارك ألان بأفلامه في المسابقة الرسمية للمهرجان.

ويقول "إنه لأمر عظيم لكنني لا أشعر بأنني عجوز. أنا متأكد بأنني سأصحو ذات يوم في الصباح وسأصاب بأزمة قلبية... وسأكون واحدا من هؤلاء الناس الذين ترونهم على كرسي متحرك وستقولون.. هل تذكرونه؟ لقد كان وودي ألان.

"لكن حتى يحدث ذلك.. سأواصل إخراج الأفلام طالما يستمر الناس بحماقة في ضخ الأموال لدعمي".