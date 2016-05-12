مصر: جوائز لمسلسلات رمضان الخالية من التدخين والمخدرات

قررت الحكومة المصرية تخصيص جوائز مالية كبيرة للمسلسلات والدراما التلفزيونية التي ستعرض خلال شهر رمضان المقبل والخالية من أي مشاهد للتدخين أو تعاطي المخدرات.

وأعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الخميس، عن تخصيص جائزة مالية بقيمة مليون جنيه بالتنسيق مع صندوق التمويل الأهلي بوزارة الشباب، للأعمال الدرامية التي ستعرض في رمضان المقبل والخالية من مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات، وكذلك الأعمال التي تعرض هذه المشاهد متضمنة آثار وتداعيات الإدمان على المتعاطين.

وقالت الوزيرة المصرية إنه سيتم رصد وتحليل الأعمال الدرامية التي تذاع خلال شهر رمضان أسبوعياً لمعرفة عدد مشاهد التدخين والترويج لتعاطي المخدرات أولاً بأول، وإعداد قائمة سوداء بالأعمال التي تروج لتعاطي المخدرات والإدمان، حيث يتم مخاطبة كبار كتاب الدراما وتوعية الرأي العام بخطورة تلك المشاهد، وبحث كيفية منع الترويج للمخدرات في الأعمال الدرامية، خاصة بعد توقيع الميثاق الأخلاقي لتناول درامي رشيد يمنع ترويج مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات في الأعمال الدرامية.

وأضافت أن القرار يهدف لتسليط الضوء على الآثار السلبية الناتجة عن السجائر والمخدرات، وفتح جسور التواصل والحوار مع صنّاع الدراما وكُتاب ومنتجي الأعمال الدرامية لحثهم على التناول الدرامي الرشيد للقضايا المجتمعية بشكل عام، وقضية المخدرات بشكل خاص.

من جانب آخر، قالت الوزيرة إن ميثاق الشرف الذي تم إعداده لتناول درامي رشيد لمشكلة التدخين وتعاطي المخدرات في الأعمال الدرامية بمشاركة نقابة المهن التمثيلية ونقابة السينمائيين وكبار كتّاب الدراما والمركز الكاثوليكي للسينما أدى إلى الانخفاض النسبي لمشاهد التدخين وتعاطي المخدرات لنسبة 13% من المساحة الزمنية لدراما رمضان 2015 بالمقارنة بنسبة 15.5% في رمضان 2014.