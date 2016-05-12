مهرجان كان.. استعراض باهر للنجوم على السجادة الحمراء

افتتح مهرجان كان السينمائي دورته الـ69 حيث مر النجوم قبل الافتتاح الرسمي على السجادة الحمراء وصعدوا سلم قصر المهرجانات، على أنغام موسيقى فيلم المخرج الأميركي وودي آلن كافيه سوسيتي حيث يقام المهرجان، ومن بينهم ممثلون وممثلات فيلم الافتتاح "كافيه سوساييتي" ويتوقع حضور المزيد من النجوم خلال أيام المهرجان الـ12، من جورج كلوني إلى ليا سيدو، مرورا بجولييت بينوش وماريون كوتييار وراسل كروو وشارليز ثيرون.

كما استعرض نجوم السينما العالمية ومنهم المخرج الأسترالي جورج ميللر رئيس اللجنة التحكيمية صاحب سلسلة أفلام "ماد ماكس" الشهيرة والنجمة الفرنسية كاترين دينوف وفانيسا بارادي و والممثل دونالد ساذرلاند والمخرج ارنو ديبليشان والممثلة والمخرجة الإيطالية فاليريا غولينو والمخرج المجري لاسلو نيميش والممثل الدنماركي ماس ميكيلسن والمنتجة الإيرانية كتايون شهابي وهم أعضاء في اللجان التحكيمية أيضا أمام كاميرات المصوريين والصحفيين المشاركين في هذا العام الذين تجاوز عددهم ال"4500 .



كما يحضر الكثير من صناع السينما الذين تعودوا على الحضور والمنافسة على السعفة الذهبية للمهرجان ومنهم الإسباني بيدرو ألمودوفار والشقيقين داردين ويسعى الشقيقان جان-بيار ولوك داردين الحائزان على السعفة مرتين ("روزيتا و"الطفل") الى الفوز بالجائزة مرة ثالثة مع "الفتاة المجهولة" من بطولة اديل انيل.

ويشارك المخرج الهولندي بول فيرهوفن في المسابقة بفيلم "ايل" من بطولة ايزابيل اوبير، والبريطاني كين لوتش مع "آي, دانييل بلايك" والاسباني بيدرو المودوفار مع "خولييتا".

ويتنافس ثلاثة أميركيين أيضا على السعفة الذهبية هم شون بن عن "ذي لاست فايس من بطولة شارليز ثيرون وخافيير بادريم"، وجيم جارموش عن "بيترسن" مع آدم درايفر وجيف نيكولز مع "لوفينغ".

ومن الأفلام المنتظرة أيضا "جوست لا فان دو موند" (نهاية العالم فقط) للكندي كزافييه دولان الحائز جائزة لجنة التحكيم العام 2014، وهو من بطولة ماريون كوتييار وفينسان كاسيل وليا سيدو، و"البائع" للإيراني اصغر فرهادي.

وفي المجموع، تعرض الدورة التاسعة والستون من مهرجان كان السينمائي 52 فيلما في مختلف مسابقاتها وهي تمثل 30 بلدا تم اختيارها من بين 1869 فيلما شاهدتها لجان فحص أفلام المسابقات التابعة للمهرجان.

بعدها انطلقت أعمال الدورة التاسعة والستون من مهرجان كان السينمائي وسط تدابير أمنية مشددة مع عرض آخر أفلام وودي آلن "كافيه سوساييتي" خارج إطار المسابقة الرسمية وتولى الممثل الفرنسي لوران لافيت تقديم حفل الافتتاح ثم أعلنت الممثلة الأميركية جيسيكا تشاستاين مع الممثل الفرنسي فينسان ليندون عن افتتاح المهرجان بدورته ال”69”

وقال المخرج جورج ميلر في الافتتاح "نحن سعداء جدا بوجودنا هناو.ونتشوق لبدء العمل وإن اللجنة ستكون "مثل وحش بتسعة رؤوس تفكر معا. لا نعرف كيف ستتم الأمور. لكن السعفة الذهبية بالنسبة لي يجب أن تكون من نصيب فيلم فيه الكثير من القوة والتأثير."

ثم بدء عرض فيلم الافتتاح “للمخرج ودي الن “كافيه سوسيتي “ وهو السادس والأربعون لوودي آلن والمرة الثالثة التي يختار فيها أحد أعمال السينمائي الأميركي البالغ من العمر 80 عاما لافتتاح هذا المهرجان الدولي للسينما، بعد "هوليوود إندينغ" “2001“سنة وفيلم “ ميدنايت أن باريس 2011 " .

ويروي فيلم الافتتاح "كافيه سوساييتي" قصة حب رومنسية تدور أحداثها في هوليوود ونيويورك في الثلاثينات. وتشمل القصة في طياتها نجوم سينما وأفراد عصابات ونساء طموحات وأصحاب مليارات وقال وودي آلن المتواجد في مدينة كان منذ الاثنين الماضي إنه دوما سعيد بالمشاركة في مهرجان كان فهو يعشق المهرجان والمدينة .

وتمنح اللجنة التحكيمية السعفة الذهبية وجوائز المهرجان الأخرى في الثاني والعشرين من أيار/مايو إثر المسابقة الرسمية التي يشارك فيها هذه السنة 21 فيلما من 14 بلدا.