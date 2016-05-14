قريبا.. غيتار شهير لبرينس يعرض للبيع في مزاد

تعرض آلة غيتار صفراء شهيرة لبرينس معروفة باسم "يلو كلاود" للبيع في مزاد في لوس أنجلوس نهاية حزيران/يونيو على ما ذكرت دار مزادات أميركية.

وستطرح بسعر أساسي قدره 30 ألف دولار.

وكانت هذه الآلة المفضلة لدى الفنان الراحل في نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات. وهي تشكل بفضل تصميمها الخارج عن المألوف واحدة من قطع أخرى لها دلالات استخدمها خلال خلافه مع شركة الإنتاج الموسيقى "وارنر براذيرز".

وقال غاري شروم مدير التذكارات الموسيقية لدى دار "هيريتدج أوكشينز" ومقرها في تكساس، "نظرة واحدة تكفي للتحقق من أن الأمر يتعلق بغيتار برينس".

ولم يترك الفنان الشهير الذي رحل عن 57 عاما في 21 نيسان/أبريل الماضي أي وصية. وقد عين القضاء وصيا على تركته.

وصور برينس كثيرا مع هذا الغيتار في نهاية الثمانينيات وهو أصفر اللون مصنوع من خشب القيقب مع وصلات مذهبة عند مسكته العليا وامتداد مميز على شكل قرن على أحد جانبيه.

وأضاف شروم "هذه القطعة نادرة تماما مثل بيانو بيتهوفن أو ساكسوفون جون كولتراين".

واستخدم برينس الآلة في الاستوديو وفي أشرطة فيديو وفي حفلات موسيقية قبل أن تنكسر خلال برنامج تلفزيوني في فرنسا العام 1994.

وقد تم تصليحها وباتت تستخدم فقط في تسجيلات الاستوديو.

وسيطرح الغيتار للبيع لدى دار "هيريتدج" في بيفرلي هيلز في 24 و25 حزيران/يونيو إلى جانب قطع أخرى للفنان من بينها آلة تسجيل تعود للسبعينيات وقائمة باغان مكتوبة بخط يد برينس.

ولا تزال أسباب وفاة المغني غامضة، ويسعى المحققون إلى معرفة إن كانت ناجمة عن جرعة زائدة من الأدوية.