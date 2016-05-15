بالصور.. علا الفارس على سجادة كان الحمراء

باتت مذيعة أم بي سي علا الفارس والزميلة التي ابتدأت رحلتها المهنية في قناة "العربية" اليوم سفيرة جديدة لماركة "لوريال" الفرنسية الشهيرة في منطقة الشرق الأوسط.

وبعد أيام من الإعلان عن هذا الوجه الجديد طارت علا إلى كان للمشاركة في فعاليات مهرجان الفيلم العالمي الذي ترعاه "لوريال".

فمشت عُلا الفارس على السجادة الحمراء بفستان أبيض من المصمم اللبناني جورج شقرا، وكان حضورها دقائق بعد الممثلة الأميركية بلايك لايفلي والهندية ايشواريا راي ملكة جمال العالم سابقاً، وقبل وصول ستيفن سبيلبرغ المخرج العالمي الذي أتى إلى كان لتقديم آخر ما أبدعه فيلم «ذه بي إف جي» الذي عرض في قصر المؤتمرات في مدينة الجنوب الفرنسي.

وعلا الفارس إعلامية أردنية شابة من بين الأشهر في المنطقة، وتعتبر ثاني أكثر امرأة أردنية شعبية من حيث مستوى المتابعة على تويتر بعد الملكة رانيا، مع 2.65 مليون متابع لعلا الفارس و 4.8 مليون للملكة رانيا.