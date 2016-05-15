مخرج "اشتباك" المشارك في "كان" مستشارا لمهرجان القاهرة

إلى جوار الفنانة يسرا والمنتج محمد حفظي والكاتبة مريم نعوم وعدد من القامات السينمائية، انضم المخرج محمد دياب إلى اللجنة الاستشارية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته المقبلة.

وذلك بعدما اتخذت الدكتورة ماجدة واصف رئيس المهرجان قرارا بضم محمد دياب إلى اللجنة التي تتواجد فيها إلى جوار المدير الفني للمهرجان يوسف شريف رزق الله، عقب ساعات من مشاركة فيلمه "اشتباك" بمهرجان "كان" السينمائي الدولي في دورته المنعقدة بالوقت الحالي.

الفيلم الذي تقوم ببطولته نيللي كريم وتدور أحداثه داخل عربة ترحيلات للمساجين في الفترة الخاصة بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، اختارته إدارة المهرجان الدولي كي يفتتح مسابقة "نظرة ما" للأفلام الطويلة، ليصبح هو الفيلم المصري الثالث الذي يعرض ضمن هذا القسم بعد فيلمي "الآخر" و"إسكندرية.. نيويورك" للمخرج الراحل يوسف شاهين.

وجاء قرار رئيسة مهرجان القاهرة بضم محمد دياب للجنة الاستشارية، بعد تجاربه المميزة في السينما حيث قدم من قبل أفلام "678" الذي نال عددا كبيرا من الجوائز، وكذلك فيلم "الجزيرة" بجزئيه الأول الثاني، كما شارك شقيقيه خالد وشيرين دياب تقديم مجموعة من الأعمال السينمائية.

واستطاع الفيلم المصري "اشتباك" لفت الأنظار إليه عقب العرض الأول له بمهرجان "كان"، حيث نال إشادة واسعة من قبل من تابعوه في المهرجان الدولي.