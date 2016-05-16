الفائزة بجائزة غسان كنفاني: كتبت عن ألم الحرب

فازت الروائية الجزائرية حفيظة طعام بجائزة "غسّان كنفاني" لأفضل قصة قصيرة في الدورة الخامسة للمسابقة السنوية، التي تقيمها مؤسسة فلسطين الدولية في العاصمة الأردنية عمان، والتي تحمل عنوان "ليلة لفلسطين – 11".

وتُوّجت المجموعة القصصية "من مذكرات غرفتي" للروائية حفيظة طعام بالجائزة الكبرى مناصفة مع الروائي المغربي محسن الوكيلي.

وعبرت الروائية الجزائرية حفيظة طعام في مقابلتها مع العربية.نت عن سعادتها بهذا التتويج الذي جاء بعد جهد جهيد، ليضيف إلى مسيرتها الفنية الكثير، وتتكون مجموعة "من مذكرات غرفتي" من 31 قصة قصيرة تتطرق لعدة مواضيع تمس الراهن العربي، وهي الإصدار الثاني للقاصة بعد مجموعتها الأولى "وشوشات بعد منتصف الليل"، "القاص يرصد أحداث العالم التي تجري وتتغير مداراتها يوما بعد يوم، ومع استمرار النزاع يسقط الضحايا دون أدنى رحمة" تقول القاصة حفيظة إن "هذا الإحساس بالألم والضياع والفقدان تُجسده قصة "غيلان" عن الحرب التي تشتعل في الوطن وتقتل الحياة فيه وتجبر البقية من بينهم طفلة مكلومة على الرحيل في مأساة اللاجئين الفارين من جحيم الموت غدرا".

وتتحدث الجزائرية حفيظة طعام في إحدى قصصها عن قصة طفل تتبناه عائلة جزائرية ويكتشف لاحقا أنه فلسطيني فيدخل في صراع مع الأنا والهوية فهل يقبل بمصيره أم لا؟

وتنافس المبدعون في الدورة الخامسة للفوز بجوائز فلسطين في سبع فئات، وفاز الشاعر خالد الحسن من العراق بـ"جائزة الشعر– معين بسيسو"، وتُوّجت الجزائرية حفيظة طعام والمغربي محسن الوكيلي مناصفة بجائزة بـ "جائزة غسان كنفاني" في القصة القصيرة، وقد فازت فيها مناصفة كل من حفيظة طعام من الجزائر، ومحسن الوكيلي من المغرب، وفازت الأردنية عفاف زيادة بـ"جائزة إدوارد سعيد" في نقد الخطاب الاستشراقي، أما جائزة "جمال بدران" للفن التشكيلي فقد فاز بها مناصفة كل من فادي حدادين ومسّلم هديب وهما من الأردن، كما فاز في "جائزة وليد الخطيب" للتصوير الفوتوغرافي كل من محمد أحمد العزباوي من مصر، وهبة ماجد الوالي وناصر السوادحة من الأردن، فيما حجبت جائزتي "ناجي العلي" للكاريكاتير و"المجاهد أحمد الشقيري" للدراسات حول قضية فلسطين والقانون الدولي.