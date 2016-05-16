ماجدة الرومي تصدح في أهرامات الجيزة الجمعة

أعلنت هيئة تنشيط السياحة المصرية عن رعايتها للحفل الخيري الذي ستقيمه الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، والذي سوف يقام في العشرين من الشهر الحالي، الجمعة القادم، في مسرح الصوت والضوء تحت سفح الأهرامات.

هذا وسيخصص دخل حفل الفنانة ماجدة الرومي، والذي تنظمه مؤسسة "أهل مصر"، لصالح دعم بناء مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، وهو أول مستشفى غير ربحي من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعلاج ضحايا الحروق.

وسوف يقام الحفل في منطقة الأهرامات، وهي من أهم الكنوز الأثرية والتاريخية المصرية في منطقة الجيزة، إحدى ضواحي مدينة القاهرة.

وتشتهر المنطقة باحتضانها مسرح الصوت والضوء الذي تقام فيه أضخم الفعاليات الفنية.

وقال سامى محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية: "نحن فخورون جداً باستضافة الفنانة ماجدة الرومي في بلدنا الحبيب، ويسرنا دعم هذه القضية الإنسانية النبيلة من خلال هذا التعاون. لطالما كانت مصر مهداً للفن والتراث والتاريخ العريق في المنطقة، لذا فهي منصة مثالية لإحياء ودعم مثل هذه المبادرات الفنية والخيرية التي تُعنى بالقضايا الإنسانية".