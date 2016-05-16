"يا ريت" عمل درامي لبناني سوري مصري

يتوجه صناع مسلسل "يا ريت" إلى لندن لتصوير المشاهد المتبقية من المسلسل، بعد الانتهاء من التصوير في بيروت، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في شهر رمضان المقبل.

ويشارك في المسلسل هاني عادل من مصر، ومكسيم خليل وقيس الشيخ نجيب من سوريا، وجوزيف بو نصار وماغي بو غصن من لبنان. وسيُعرض على قناتي "أو أس أن" و "أم تي في".

ويجسد مكسيم خليل دور شاب سوري يدعى إياد كان متزوجاً ثم انفصل عن زوجته ولديه بنت، يحب فتاة تدعى جنى وهي الممثلة ماغي بو غصن، وتبدأ الأحداث بينه وبين عائلته من جهة وبين جنى وعائلتها من جهة ثانية، فتتأثر علاقة مكسيم بحبيبته، أما قيس الشيخ نجيب فهو الصديق المقرب من جنى في المسلسل ويشكل السند القوي لها ويساعدها في حل المشاكل التي تعيشها في بيروت، وهو يعيش في لندن.

المسلسل من إخراج فيليب أسمر وكتابة كلوديا مرشليان، وهو يجمع للمرة الأولى مكسيم وماغي في عمل رمضاني درامي.

ماغي في المسلسل تكون معنفة من قبل الممثل هاني عادل وهو زوجها، وقد سبق وجسدت دور امرأة معنفة في مسلسل "كفى" الذي عالج حالة المرأة المعنفة عموما.

الفنانة إليسا هي من ستغني "تتر" المسلسل والذي سيجري إطلاقه بعد فترة وجيزة في الأسواق بنفس عنوان المسلسل "يا ريت"، من كلمات وألحان صالح الكردي وهذا "التتر" أيضا سيكون عنوان ألبوم إليسا الجديد.