3 مغربيات على سجادة كان الحمراء

شهد مهرجان كان، الأحد، العرض الأول لفيلم "ألم الحجارة" للمخرجة الفرنسية نيكول غارسيا مع الممثلة الشهيرة ماريون كوتيار.

وخلال وصول المشاهدين والضيوف ظهرت على السجادة الحمراء 3 سيدات مغربيات سيرتهن مختلفة جداً، أبرزهنّ اودري ازولاي وزيرة الثقافة الفرنسية وهي ابنة اندريه ازولاي مستشار ملك المغرب الراحل الحسن الثاني والتي استقبلت بحرارة، والمغربية الثانية هي لبنى ابيضار الممثلة المغربية التي قامت بدور جريء في فيلم "الزين اللي فيك" والتي اضطرت لمغادرة المغرب بعد اعتداء وقع عليها ومنع الفيلم من التوزيع في المغرب.

والمغربية الثالثة هي فاطمة الزهراء جمالي الممثلة والوجه المغربي الذي بدا فخورا بتمثيل بلاده، ما دفعها إلى حمل علم المملكة المغربية أمام المصورين.