مصر.. عودة رمضان ويسرا للدراما وظهور مختلف لعادل إمام

العد التنازلي انطلق لعشرات الأعمال التي يبدأ عرضها في شهر رمضان المقبل، والتي تشهد عودة لعدد من النجوم وإطلالة مستمرة لعدة أعوام لنجوم آخرين.

الزعيم عادل إمام كما يلقبه الملايين من جمهوره، يطل عبر شاشة "MBC مصر" للعام الخامس على التوالي من خلال مسلسل "مأمون وشركاه" الذي يشاركه بطولته لبلبة ومصطفى فهمي وخالد سرحان، ويكتبه يوسف معاطي الذي قدم معه كافة المسلسلات الأخيرة، بينما يتولى الإخراج رامي إمام.

إطلالة الزعيم ستكون مختلفة هذا العام، حيث يظهر من خلال الإعلان الخاص بالمسلسل بمظهر الرجل البخيل للغاية، الذي تقرر زوجته لبلبة دعوة أبناءه للحضور والإقامة بصحبتهما، كما ظهرت لبلبة بملامح سن كبيرة في المسلسل.

هذا العام يعود محمد رمضان للظهور من خلال مسلسل "الأسطورة" بعدما كان ظهوره الأخير في العام قبل الماضي بمسلسل "ابن حلال"، على أن يعرض مسلسله الجديد عبر شاشة "MBC مصر" وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد سامي.

رمضان يقدم في المسلسل الذي تنتجه شركة "O3" شخصيتان هما ناصر ورفاعي الدسوقي محور الأحداث، خاصة وأن تصرفات الشخصية السيئة تلقي بمساوئها على الشخصية الأخرى ما يتسبب في صراع داخل الأحداث.

بدورها تتعاون مي عز الدين هذا العام مع شركة "O3" من خلال مسلسل "وعد" الذي يعرض أيضا عبر شاشة "MBC مصر"، وهو العمل الذي يكتبه محمد سليمان عبد المالك ويخرجه إبراهيم فخر الدين، ويشارك في البطولة أحمد صلاح السعدني وحازم سمير وحسن حسني.

المسلسل الذي يحمل اسم الشخصية التي تلعبها مي عز الدين في الأحداث، جرى تصوير عدد من مشاهده خارج مصر، وهناك تكتم شديد على الأحداث الخاصة به.

يسرا تعود هذا العام بمسلسل "فوق مستوى الشبهات" من أجل المنافسة في الدراما، وهو ما كان يعتاده الجمهور خلال السنوات الأخيرة، وتراهن يسرا هذا العام على اثنين من الكتاب الشباب، خاصة وأن المسلسل كان مقررا له أن يتولى كتابته ورشة سيناريو للكاتبة مريم نعوم، قبل أن يختلفوا في وجهات النظر.

المسلسل يخرجه هاني خليفة ومن إنتاج جمال العدل، وتلعب فيه يسرا دور "رحمة" وهي مريضة نفسية تلحق الأذى بمن حولها، رغم محاولاتها إظهار وجهها الطيب طوال الوقت، ويشارك في بطولة العمل شيرين رضا وأحمد حاتم وسيد رجب.

وبرواية للكاتب نجيب محفوظ، تظهر منى زكي في الدراما هذا العام، حيث تشارك في بطولة مسلسل "أفراح القبة" الذي يتولى إخراجه محمد ياسين، وتشارك في بطولته رانيا يوسف وإياد نصار، وهو العمل الذي واجه موجة من الأزمات بعدما اعتذرت ليلى علوي عن عدم المشاركة في بطولته، وبعدها اعتذر الكاتب محمد أمين راضي عن عدم الاستمرار بعدما كتب عدد كبير من الحلقات، ولم يعلن صناع العمل عن الكاتب الذي خلف راضي وسط أنباء أشارت إلى أن الفنان سيد رجب هو من تولى كتابة باقي الحلقات، إلا أن رجب نفى ذلك.

وفي الوقت الذي اعتذرت فيه ليلى علوي عن عدم المشاركة في "أفراح القبة" وافقت على مشاركة خالد الصاوي بطولة مسلسل "هي ودافنشي"، ليتكرر التعاون بينهما بعد مرور سنوات طويلة على آخر عمل جمع بينهما، وتقدم ليلى علوي دور المحامية للمرة الأولى وتجمعها العديد من المواقف بـ "دافنشي".

مفارقات عديدة يشهدها رمضان هذا العام، حيث يعود المخرج التونسي شوقي الماجري للظهور مرة أخرى بتعاونه مع نيللي كريم في مسلسل "سقوط حر" الذي تتهم فيه البطلة بقتل زوجها وشقيقتها إثر الخيانة وتدخل إلى إحدى المستشفيات النفسية، فيما تعود "ليالي الحلمية" مرة أخرى بجزء سادس صاحبه الكثير من الجدل، خاصة وأن الكاتب الأصلي للعمل رحل، وتولى أيمن بهجت قمر وعمرو محمود ياسين كتابة الجزء الجديد، الذي يشهد ظهور لعدد من نجوم الأجزاء القديمة.

الكبار حاضرون هذا العام بتواجد محمود عبد العزيز بمسلسل "راس الغول"، وكذلك يحيى الفخراني بمسلسل "ونوس" الذي يقدم فيه شخصية شريرة للغاية، كما تطل غادة عبد الرازق من خلال مسلسل "الخانكة"، أما مصطفى شعبان فيتواجد بمسلسل "أبو البنات" مع المؤلف أحمد عبد الفتاح الذي اعتاد على التعاون معه في المسلسلات الأخيرة.

أبطال "مسرح مصر" علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وأوس أوس يظهرون هذا العام على شاشة "MBC مصر" بمسلسل "صد رد" الذي عرض البرومو الخاص به، ويدور في إطار كوميدي كما اعتاد الجمهور على أبطاله، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج هشام فتحي.

دنيا سمير غانم تلتقي بشقيقتها إيمي في مسلسل "نيللي وشيريهان" الذي كان يحمل اسم "لغز ميكي"، وفي الوقت الذي تأجل فيه مسلسل عمرو دياب، يطل محمد منير من خلال مسلسل "المغنى" الذي يمثل عودته للتمثيل بعد سنوات طويلة من الغياب.